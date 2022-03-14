В России могут арестовать активы и сотрудников иностранных компаний, которые решили прекратить бизнес в стране в связи с войной, которую Москва развязала против Украины.

Об этом сообщает The Wall Street Journal.

По информации издания, прокуратура России пригрозила иностранным компаниям, которые критиковали власти страны, арестами товарных знаков и руководителей.

Угрозы, по данным The Wall Street Journal, получают сотрудники западных производителей продуктов питания, одежды и программного обеспечения. Сообщения им поступают по телефону, в письмах и во время визитов сотрудников прокуратуры.

Среди компаний, которые получили угрозы, - Coca-Cola, McDonaldʼs, Procter & Gamble, IBM и Yum Brands (владелец KFC).

Из-за угроз по меньшей мере одна иностранная компания приняла решение ограничить общение между российским офисом и другими подразделениями из опасений, что переписка между ними может быть перехвачена, пишет издание.

По словам источников The Wall Street Journal, другие фирмы вывезли своих топ-менеджеров за пределы России.

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