Еще 2 марта совет директоров METRO Украина обратился с официальным письмом от имени всех сотрудников к руководству METRO AG (третья по величине торговая сеть в Европе и четвертая - в мире) с требованием немедленно закрыть бизнес на территории России, но получили отказ.

Об этом сообщает пресс-служба METRO в своем Инстаграме.

"В ответ от штаб-квартиры мы получили пока отрицательный ответ, со ссылкой на то, что 10 000 сотрудников в России останутся без работы, а санкции, которые вводит цивилизованный мир в ответ на агрессию России, должны влиять на руководство страны и ее экономику, а не на население.

Компания МETRO Украина категорически не согласна с позицией своей материнской компании. Наша позиция относительно необходимости закрытия бизнеса METRO в России остается неизменной", - сказано в сообщении.

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