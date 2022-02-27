Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что ЕС полностью закрывает воздушное пространство союза для Российской Федерации.

Сообщение об этом появилось на ее Twitter-аккаунте вечером в воскресенье, 27 февраля.

"Мы закрываем воздушное пространство ЕС для самолетов, принадлежащих России, зарегистрированных в России или контролируемых Россией. Они не смогут приземлиться, взлететь или пролететь над территорией ЕС. В том числе и частные самолеты олигархов", - заявила глава Еврокомиссии.

Напомним, ранее все европейские страны заявили о готовности закрыть небо для российских авикомпаний.

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