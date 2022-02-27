Европейский Союз полностью закрыл воздушное пространство для России
Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что ЕС полностью закрывает воздушное пространство союза для Российской Федерации.
Сообщение об этом появилось на ее Twitter-аккаунте вечером в воскресенье, 27 февраля.
"Мы закрываем воздушное пространство ЕС для самолетов, принадлежащих России, зарегистрированных в России или контролируемых Россией. Они не смогут приземлиться, взлететь или пролететь над территорией ЕС. В том числе и частные самолеты олигархов", - заявила глава Еврокомиссии.
Напомним, ранее все европейские страны заявили о готовности закрыть небо для российских авикомпаний.
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