На четвертый день войны в Украине Германия объявила о закрытии воздушного пространства для российских самолетов с 16:00 по киевскому времени.

Таким образом, информация "Страны" о прекращении полётов "Люфтганзы" подтвердилась.

Также сегодня стало известно о том, что еще 5 европейских стран пополнили список тех, которые закроют свое небо для самолетов РФ. Это Австрия, Ирландия, Дания, Исландия и Бельгия.

Ранее "Страна" писала, что во всем мире начали отменять авиарейсы в Украину еще 13 февраля. Это связано с военным положением и обстрелами украинских городов со стороны российских войск. Отдельные ракетные удары наносятся с территории Беларуси.

В столице Украины до утра понедельника строгий комендантский час. В Васильевское после удара ракетой случился большой пожар на нефтебазе. Под угрозой окружения Мариуполь. Российская техника зашла в Харьков.

Делегация России прибыла в Беларусь на переговоры с Украиной.

США и ЕС рассматривают возможность блокировки доступа отдельных банков и компаний России от платежной системы (по ссылке — что такое SWIFT и чем грозит отключение).

Обстановка к этому часу и анализ — в блоге Олеси Медведевой "Ясно. Понятно" на ютубе.