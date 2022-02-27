Над Киевом ВВС Украины сбили крылатую ракету, выпущенную с территории Беларуси. Ее сбросил стратегический бомбардировщик ТУ-22 (советский дальний тяжелый сверхзвуковой самолет). Об этом заявил главнокомандующий Валерий Залужный.

"Воздушные Силы ВС Украины несколько минут назад сбили крылатую ракету, выпущенную по столице Украины с территории Республики Беларусь самолетом ТУ-22. Это очередное военное преступление РБ и РФ", - заявил Залужный.

Напомним, на этой неделе Россия объявила "специальную военную операцию на Донбассе", после чего началась атака на города Украины российских военных на военных машинах с буквой Z.

В Киеве ввели комендантский час с субботы до понедельника. Власти заявляют, что все, кто окажутся на улице, считаются диверсантами. По ссылке — основные новости Киева.

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