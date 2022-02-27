Украина создает иностранный легион теробороны для добровольцев из-за рубежа.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

"Всем иностранцам, желающим приобщиться к сопротивлению российским оккупантам и защите мировой безопасности, руководство Украины предлагает приехать в наше государство и пополнить ряды Сил территориальной обороны. Из числа иностранцев формируется отдельное подразделение – Интернациональный легион территориальной обороны Украины.

Это будет ключевым свидетельством вашей поддержки для нашей страны.

Для записи в Интернациональный легион и по поводу всех деталей обращайтесь к атташе по вопросам обороны Посольства Украины в вашем государстве (контактная информация – на сайте Посольства).

Дадим миру шанс и защитим Украину, остановим оккупантов вместе!" - говорится в обращении Зеленского на официальном сайте.

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