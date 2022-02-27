В воскресенье, 27 февраля, в городе Буча в Киевской области местные жители заметили российскую военную технику. Об этом сообщает Telegram-канал "Политика Страны".

Предварительно известно, что состав техники состоит из 30 машин. А советник главы МВД Антон Геращенко утверждает, что одну из машин удалось уничтожить.

На этой неделе Россия объявила "специальную военную операцию на Донбассе", после чего началась атака на города Украины российских военных на военных машинах с буквой Z.

В Киеве ввели комендантский час с субботы до понедельника. Власти заявляют, что все, кто окажутся на улице, считаются диверсантами. По ссылке — основные новости Киева.

В нашем онлайне — Главное о войне в Украине 26 февраля 2022. В телеграм-канале "Политика Страны" — карта боевых действий, фото и видео, оперативные новости Украины сейчас.

Угроза окружения на Донбассе, прорыв на юге, стрельба в Киеве. Что происходит на фронте и в тылу — в блоге Олеси Медведевой "Ясно. Понятно" на ютубе: