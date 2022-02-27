Пять стран Европы пополнили список тех, которые закроют свое небо для самолетов РФ
Вслед за Польшей и Чехией остальные страны также закрывают небо для российских авиакомпаний. По словам министра транспорта Австрии, страна закроет воздушное пространство для самолётов России.
Также своё небо для российских авиакомпаний закрывают Ирландия и Дания. МИД Исландии тоже заявил о закрытии воздушного пространства для российских самолётов. И Бельгия тоже закрывает небо для российских самолётов.
Ранее "Страна" писала также, что во всем мире начали отменять авиарейсы в Украину еще 13 февраля.
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Делегация России прибыла в Беларусь на переговоры с Украиной.
США и ЕС рассматривают возможность блокировки доступа отдельных банков и компаний России от платежной системы (по ссылке — что такое SWIFT и чем грозит отключение).
Обстановка к этому часу и анализ — в блоге Олеси Медведевой "Ясно. Понятно" на ютубе.