Вслед за Польшей и Чехией остальные страны также закрывают небо для российских авиакомпаний. По словам министра транспорта Австрии, страна закроет воздушное пространство для самолётов России.

Также своё небо для российских авиакомпаний закрывают Ирландия и Дания. МИД Исландии тоже заявил о закрытии воздушного пространства для российских самолётов. И Бельгия тоже закрывает небо для российских самолётов.

Ранее "Страна" писала также, что во всем мире начали отменять авиарейсы в Украину еще 13 февраля.

В Украине четвертый день войны: россияне вошли в Харьков. Обо всех событиях можете читать в нашем онлайне — что происходит в Украине сейчас, 27 февраля 2022 года. В телеграме "Политика Страны"— самые оперативные и главное новости, карта боевых действий, фото и видео.

В Киеве и области до утра понедельника комендантский час. В Васильевское после удара ракетой случился большой пожар на нефтебазе. Под угрозой окружения Мариуполь. Российская техника зашла в Харьков.

Делегация России прибыла в Беларусь на переговоры с Украиной.

США и ЕС рассматривают возможность блокировки доступа отдельных банков и компаний России от платежной системы (по ссылке — что такое SWIFT и чем грозит отключение).

Обстановка к этому часу и анализ — в блоге Олеси Медведевой "Ясно. Понятно" на ютубе.