Для самолетов РФ ЕС может закрыть небо. Фото: pxhere

Все страны Европейского Союза готовы закрыть воздушное пространство для самолетов российских авиакомпаний. Об этом со ссылкой на источник рассказал журналист ARD-Hauptstadtstudio в своем твиттере.

Некоторые страны Евросоюза приняли решение закрыть небо для самолетов РФ еще вчера - это Польша и Чехия

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РанееЕС готово закрыть небо для самолетов РФ

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