Все страны Европейского Союза готовы закрыть воздушное пространство для самолетов российских авиакомпаний. Об этом со ссылкой на источник рассказал журналист ARD-Hauptstadtstudio в своем твиттере.

Некоторые страны Евросоюза приняли решение закрыть небо для самолетов РФ еще вчера - это Польша и Чехия.

Ранее мы писали, что завтра главы министерств иностранных дел Европейского Союза обсудят новые меры в поддержку Украины.

Ранее

На этой неделе Россия объявила "специальную военную операцию на Донбассе", после чего началась атака на города Украины российских военных на военных машинах с буквой Z.

В Киеве ввели комендантский час с субботы до понедельника. Власти заявляют, что все, кто окажутся на улице, считаются диверсантами. По ссылке — основные новости Киева.

В нашем онлайне — Главное о войне в Украине 26 февраля 2022. В телеграм-канале "Политика Страны" — карта боевых действий, фото и видео, оперативные новости Украины сейчас.

Угроза окружения на Донбассе, прорыв на юге, стрельба в Киеве. Что происходит на фронте и в тылу — в блоге Олеси Медведевой "Ясно. Понятно" на ютубе: