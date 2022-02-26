В воскресенье, 26 февраля, министры иностранных дел стран Европейского Союза проведут встречу в онлайн-формате. Главы МИД обсудят новые меры для поддержки Украины.

Об этом написал глава Европейской дипломатии Жозеп Боррель в своем твиттер-аккаунте.

"Завтра в 18:00 я созываю виртуальную встречу министров иностранных дел ЕС, чтобы принять дальнейшие меры в поддержку Украины против агрессии со стороны России. Я предложу пакет экстренной помощи украинским вооруженным силам, чтобы поддержать их в их героической борьбе", - написал он.

В свою очередь США и Албания запросили на завтра заседание Совета Безопасности ООН, чтобы созвать специальную сессию Генассамблеи ООН по Украине.

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