В среду, 23 февраля, Евросоюз официально принял санкции за признание "ДНР" и "ЛНР".

Санкции ЕС ввели в отношении 351 депутата Госдумы, проголосовавшего за признание "ЛДНР" (заморозка активов, запрет на въезд в ЕС).

А также против 27 физических и юридических лиц России, "сыгравших роль в подрыве территориальной целостности Украины" (заморозка активов, запрет на въезд в ЕС), в том числе:

• против политиков

• против банков и бизнесменов, поддерживающих действия России в "ЛНР" и "ДНР" или извлекающих из них выгоду,

• против высокопоставленных военных,

• против "ответственных за дезинформацию против Украины".

Также был введен запрет на импорт из "ДНР" и "ЛНР" и на экспорт туда определенных товаров и технологий, запрет на организацию туризма, ограничения на торговлю и инвестиции в определенных секторах

Ограничения на доступ России к рынку капитала и финансовому рынку ЕС, запрет финансировать Российскую Федерацию, ее правительство и центробанк.

Напомним, 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал указ о признании "ЛНР" и "ДНР". После этого Великобритания, члены Евросоюза и США и некоторые другие страны ввели санкции против России.

Ранее мы писали, что эти ограничительные меры оказались на удивление мягкими. На этом фоне самым жестким наказанием выглядела приостановка сертификации газопровода "Северный поток - 2". Но речь шла именно о приостановке.

О том, что означает признание Россией "ЛДНР" - смотрите в блоге Олеси Медведевой "Ясно. Понятно".

Также читайте в нашем онлайне все главные и оперативные новости о том, что происходит в связи с обострением на Донбассе в Киеве, Донецке и Луганске.

Также читайте наш материал о том, что сейчас происходит в "ДНР" на фоне обострения боев.