Верховная Рада предлагает Совету национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) ввести на десять лет санкции в отношении депутатов Госдумы России, которые поддержали независимость "ДНР" и "ЛНР".

322 народных депутата проголосовали за проект постановления "Об одобрении предложений по применению персональных специальных экономических и иных ограничительных мер (санкций)" (№7064).

Целью и задачами соответствующего постановления является обеспечение предпосылок для принятия решения СНБО о применении к лицам, причастным к признанию "ЛДНР", персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций) по созданию реальных и/или потенциальных угроз национальным интересам, национальной безопасности в информационной сфере, суверенитету и территориальной целостности Украины.

Планируется, что санкции будут касаться тех депутатов Госдумы РФ, которые обратились к президенту Владимиру Путину с просьбой признать "ЛДНР". Также ограничения будут касаться членов Совета Федерации РФ, которые окончательно приняли решение о признании "республик".

Напомним, вчера Великобритания, члены Евросоюза и США огласили свои санкции, введенные против России за признание независимости "ЛДНР". Вместе с тем, как писала "Страна", ограничительные меры оказались на удивление мягкими. Мы публиковали полный список компаний и граждан Российской Федерации, против которых ввели санкции.

Сегодня также Канада и Австралия объявили о ряде санкций против банков РФ и членов российского парламента, которые голосовали "за" признание "ЛДНР".

Также мы писали, что Япония объявила о введении санкций против России из-за признания "ЛДНР".

Кроме того, сообщалось, что в Раде хотят запретить транспортное сообщение с Россией и Беларусью и закрыть с ними границу.

О том, что произошло после признания "ДНР" и "ЛНР", рассказывала в блоге "Ясно.Понятно" Олеся Медведева.