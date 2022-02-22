В Раде хотят запретить транспортное сообщение с Россией и Беларусью и закрыть с ними границу
В Верховной Раде зарегистрировано обращение к Владимиру Зеленскому о прекращении транспортного сообщения с Российской Федерацией и Беларусью. Также в обращении идет речь о закрытии госграницы с этими соседями.
Этот проект обращения подала представитель ВО "Свобода" Оксана Савчук.
"Не факт, что документ пройдёт, хотя в нынешней атмосфере возможно все", - комментирует новость Телеграм-канал "Политика Страны".
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