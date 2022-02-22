Минск "с уважением относится" к решению России признать независимость "ЛДНР".

Об этом заявили в Министерстве иностранных дел Беларуси.

В ведомстве оценили решение России позитивно.

"Этот шаг России имеет не только политическое, но и серьезное человеческое, гуманитарное измерение, учитывая число российских граждан, проживающих на данных территориях и испытывающих лишения на протяжении почти восьми лет", - говорится в заявлении МИД.

Заявления МИД Беларуси прокомментировал Telegram-канал "Политика Страны".

"О признании "ЛДНР" со стороны Беларуси не говорится. Пока", - говорится в публикации.

Напомним, 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал указ о признании "ДНР" и "ЛНР". В связи с этим в США и Евросоюзе анонсировали введение новых санкций против России уже сегодня.

Также сообщалось, в Госдуме России 22 февраля проголосовали за ратификацию соглашений о дружбе и взаимопомощи с "ЛДНР".

"Страна" анализирует, почему Россия решила признать донбасские "республики" и какие будут последствия этого.

О том, что говорит Зе и Запад после признания "ЛДНР" смотрите в блоге Олеси Медведевой "Ясно. Понятно"

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