В МИД Беларуси "с уважением" отнеслись к решению России признать независимость "ЛДНР"
Минск "с уважением относится" к решению России признать независимость "ЛДНР".
Об этом заявили в Министерстве иностранных дел Беларуси.
В ведомстве оценили решение России позитивно.
"Этот шаг России имеет не только политическое, но и серьезное человеческое, гуманитарное измерение, учитывая число российских граждан, проживающих на данных территориях и испытывающих лишения на протяжении почти восьми лет", - говорится в заявлении МИД.
Заявления МИД Беларуси прокомментировал Telegram-канал "Политика Страны".
"О признании "ЛДНР" со стороны Беларуси не говорится. Пока", - говорится в публикации.
Напомним, 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал указ о признании "ДНР" и "ЛНР". В связи с этим в США и Евросоюзе анонсировали введение новых санкций против России уже сегодня.
Также сообщалось, в Госдуме России 22 февраля проголосовали за ратификацию соглашений о дружбе и взаимопомощи с "ЛДНР".
"Страна" анализирует, почему Россия решила признать донбасские "республики" и какие будут последствия этого.
О том, что говорит Зе и Запад после признания "ЛДНР" смотрите в блоге Олеси Медведевой "Ясно. Понятно"
</p