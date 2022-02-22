Рада готовит заявление с осуждением признания Россией "ЛДНР". Что написано в документе
В Верховной Раде готовят обсуждающее заявление по поводу признания Россией "ЛДНР". Его опубликовал нардеп Ярослав Железняк.
Депутаты оценивают признание Путиным независимости "ЛДНР" как "очередной акт агрессии" и грубое нарушение суверенитета Украины и статута ООН.
Верховная Рада в своем заявлении подчеркивает, что РФ в одностороннем порядке "де-факто вышла из Минских соглашений, подписантом которых она является". Россию обвиняют также в разрушении переговорного процесса в рамках ТКГ.
Также в заявлении указаны такие пункты:
- ВРУ констатирует, что Крым и Донбасс - это Украина;
- Констатирует, что РФ - агрессор и сторона конфликта;
- Возлагает на РФ ответственность за ухудшение ситуации на Донбассе
- Призывает мир не признавать "ЛДНР" и воздержаться от шагов, которые могут быть восприняты как их признание.
- Поддерживает запрос президента к государствам-членам Совбеза ООН с требованием провести консультации по срочным мерам по снижению напряжения;
- Поддерживает обращение президента о созыве срочного расширенного заседания Совбеза ООН;
- Призывает правительства иностранных стран осудить решения РФ как незаконные;
- Призывает ввести санкции против РФ, Северного потока-2 и отключить РФ от Swift;
- Призывает помочь иностранные правительства с укреплением обороноспособности Украины.
Напомним, 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал указ о признании "ДНР" и "ЛНР". В связи с этим в США и Евросоюзе анонсировали введение новых санкций против России уже сегодня.
Тем временем в ООН после признания Россией "ЛДНР" призвали к мирному урегулированию в соответствии с Минскими соглашениями. Генеральный секретарь ООН Антонио Гутерриш считает, что своим решением Россия нарушает суверенитет, независимость и территориальную целостность Украины в пределах ее международно-признанных границ.
Кроме того, в Госдуме РФ опровергли признание Россией "ЛДНР" в границах Донецкой и Луганской областей.
О том, что говорит Зеленский и Запад после признания "ЛДНР" смотрите в блоге Олеси Медведевой "Ясно. Понятно"