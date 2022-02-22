Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ему ничего не известно о том, что ночью в "ЛДНР" были введены российские военные. Он не подтвердил эти сообщения.

Об этом Песков заявил журналистам.

"Нет, я не могу эту информацию подтвердить, мне об этом ничего не известно", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Решение о вводе войск РФ в "ДНР" и "ЛНР" будет приниматься в зависимости от ситуации и в случае обращений "глав республик", сказал он.

"Это решение будет приниматься в зависимости от развития ситуации, в зависимости от обращений "глав республик", исходя из целесообразности. Еще раз повторяю: главной целью является сохранение жизней и обеспечение безопасности населения "ЛНР" и "ДНР", которое постоянно подвергается провокациям и агрессивным действиям со стороны Вооруженных сил Украины", - сказал представитель Кремля.

В МИД РФ фактически также опровергли, что российские войска уже вошли в "ЛДНР". Более того, говорят, что пока и не собираются.

"Россия готова оказать помощь "ДНР" и "ЛНР", но пока никуда не собирается вводить свои войска", - заявил замглавы МИД РФ Андрей Руденко.

Заявления прокомментировал Telegram-канал "Политика Страны".

"В общем, сразу по нескольким вопросам ситуация с "ЛДНР" подвешивается - введут или нет войска, по какой границе признавать", - говорится в публикации.

Напомним, вчера о введении российских военных в "ЛДНР" писали телеграмм-каналы, а сегодня подтвердил один из депутатов парламента "ДНР". По его словам, российская армия уже пересекла границу "ЛДНР" и сейчас "заняла свои позиции на севере и на западе".

Помимо этого, главный спикер "народной милиции ДНР" Эдуард Басурин заявил, что Россия может обеспечить безопасность "республик", в том числе и воздушного пространства, не вводя свои силы на их территорию.

Также напомним, что 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал указ о признании "ДНР" и "ЛНР". Журналист "Страны" Олеся Медведева в новом выпуске видеоблога "ЯсноПонятно" объясняла, что означает признание Россией "ЛДНР".