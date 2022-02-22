В Министерстве иностранных дел России заявили, что РФ признает "ДНР" и "ЛНР" в границах, в которых власти "республик" осуществляют полномочия и юрисдикцию.

Об этом пишет "Интерфакс".

"Границы, в рамках которых руководство "ДНР" и "ЛНР" осуществляет свои властные полномочия и юрисдикцию", - сказал замглавы МИД РФ Андрей Руденко, отвечая на соответствующий вопрос.

Вместе с тем пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, которого цитирует ТАСС, заявил, что Россия признала независимость "ДНР" и "ЛНР" в "тех границах, в которых они себя провозглашали".

Журналист задал уточняющий вопрос Пескову: "То есть в нынешних границах?" На что пресс-секретарь Путина ответил:"Добавить мне нечего".

Напомним, 21 февраля Путин подписал указ о признании "ДНР" и "ЛНР".

Сегодня глава комитета Госдумы РФ по делам СНГ Леонид Калашников заявил, что "ЛНР" и "ДНР" будут признаны Россией в границах Донецкой и Луганской областей. После этого в Госдуме РФ опровергли его слова.

Также мы писали, что в "ЛНР" заявляют, что их границы - это вся территория Луганской области, несмотря на то, что в России уже дали понять что признают "ЛДНР" в их нынешних границах.

Что означает признание Россией "ЛДНР" - смотрите в блоге Олеси Медведевой "Ясно. Понятно"