В "ЛНР" заявляют, что их границы - это вся территория Луганской области, несмотря на то, что в России уже дали понять что признают "ЛДНР" в их нынешних границах.

"Вице-спикер парламента ЛНР" Дмитрий Хорошилов, которого цитирует РИА "Новости", заявил, что, если Украина не отведет войска за Луганскую область, будут "приняты меры по восстановлению целостности всей "ЛНР".

"В рамках законодательств наших "республик" есть закон, который говорит четко о том, что территория "ЛНР" - это территория Луганской области... Я думаю, что мы должны призвать Украину отвести войска добровольно. Если это не случится, я думаю, будет принято решение, которое позволит установить мир и восстановить нашу территориальную целостность на всей территории "Луганской народной республики", - сказал он.

Также в агентстве РИА "Новости" сообщают, что в Луганске слышна канонада.

Вместе с тем, в "народной милиции ДНР" заявляют, что "Украина не отказалась от планов наступления" и продолжает обстрелы. Представитель "Народной милиции ДНР" Эдуард Басурин заявил, что "Украина подтягивает еще больше военной техники к "республике".

Отметим, украинская сторона отрицает планы наступления на Донбассе и обстрелы.

"Но ситуация, очевидно, продолжается нагнетаться. И, повторимся, пока открытый вопрос - означает ли это просто некие "показательные выступления", либо сигнализирует, что конфликт будет продолжен уже с участием российской армии", - комментирует ситуацию Telegram-канал "Политика страны".

Напомним, 21 февраля Путин подписал указ о признании "ДНР" и "ЛНР".

"Страна" следит за событиями вокруг Донбасса в обновляемом материале.

Что означает признание Россией "ЛДНР" - смотрите в блоге Олеси Медведевой "Ясно. Понятно".