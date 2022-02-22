Первые реакции на признание Россией донбасских "республик" говорят о том, что эскалации насилия на Донбассе, а тем более "вторжения" в Украину пока ждать не стоит.

Во-первых, у Зеленского подают сигналы, что не намерена обострять ситуацию (и показательным стал отказ вводить военное положение, хотя сперва такие слухи ходили).

Для украинской власти есть даже "позитивный" итог, который состоит в фактической смерти "Минска-2". И этому уже активно радуется "партия войны" в Украине.

Во-вторых, пока западные санкции против России не выглядят жесткими. То есть в ситуацию, когда уже нечего терять, Москву пытаются не загонять.

Тем более, что Европа даже получит определенный профит с того, что война впервые за восемь лет может завершиться.

Впрочем, ситуация пока не до конца стабильна. И уже звучат мнения, что непонятно, где остановится Путин, с учетом посылов, звучавших в его вчерашней речи. Да и в "ЛДНР" продолжают заявлять о "подготовке наступления ВСУ" и грозятся расширить "республики" до границ Луганской и Донецкой областей.

"Страна" собрала мнения и реакции на решение Путина признать "ЛДНР".

Реакция Зеленского и властей

Президент Зеленский ответил на признание "ДНР" и "ЛНР" видеороликом, который он записал через пять часов после заявлений Путина.

Обращение оказалось выдержанным в спокойных тонах. Конечно, Зеленский заявил, что Россия нарушила территориальную целостность Украины. Но тут же отметил, что "Россия легализует свои войска, фактически находившиеся в оккупированных районах Донбасса с 2014 года".

То есть, как бы ничего для Украины не изменилось.

Далее президент еще несколько раз подтвердил этот посыл. Он призвал ОБСЕ усилить мониторинг линии разграничения и предложил созвать встречу в Нормандском формате. А также заявил, что Украина привержена только дипломатическому пути.

Иными словами, логика конфликта для Зеленского - по крайней мере, судя из его видео - осталась той же: нормандские переговоры, мониторинг нарушений на линии соприкосновения.

Даже о том, что Украина теперь не связана обязательствами по "Минску-2", Зеленский ничего не сказал. Упомянув только, что "признание "независимости" оккупированных районов Донецкой и Луганской областей может означать односторонний выход России из Минских договоренностей".

Вопреки ожиданиям, Зеленский не ввел военного положения и не объявил никаких дополнительных мер по укреплению ВСУ на Донбассе. Иными словами, президент дал понять украинцам, что ничего экстраординарного не произошло. И военного ответа на действия России не будет.

В целом те же нарративы транслирует украинский МИД. В его реакциях пусть и говорится о требованиях ввести западные санкции, но делается акцент на том, чтобы не поддаваться на провокации и продолжать дипломатию.

Такая реакция показывает, что скорее всего, с выходом российской армии на линию соприкосновения может начаться реальная военная деэскалация.

Второй вывод - путь к дипломатии, что в рамках "Минска", что в Нормандском формате пока никем не закрывался (и Россия сегодня также подтвердила это на Совбезе ООН, заявляя, что Минские соглашения продолжают действовать).

Украинская делегация в ТКГ, как и президент, заявила, что признание "может" говорить о выходе РФ из Минских соглашений. При этом делегаты заявили, что продолжат консультации как с ОБСЕ, так и с Нормандской четверкой - то есть, в том числе и с Россией, которая в указанных организациях присутствует.

Впрочем, уже понятно, что тему особого статуса Донбасса Украина для себя теперь окончательно закроет. В этом смысле признание "ЛДНР" Путиным для Банковой - даже в какой-то степени подарок.

Горе и радость "партии войны"

Но есть и серьезная сложность, которую создает для Зеленского ввод российских войск на Донбасс. Это обвинения со стороны "партии войны" в сдаче территорий.

Главред сайта "Цензор" Юрий Бутусов потребовал у Зеленского разорвать дипломатические отношения с Россией, начать частичную мобилизацию, ввести военное положение на Донбассе, установить визовый режим с Россией и обратиться к НАТО с просьбой о немедленной военной помощи.

То, что Зеленский всего этого не делает - для Бутусова "доказательство его сговора с Кремлем".

О том же вчера заявил экс-глава МВД Арсен Аваков на одном из телеэфиров. По его мнению, в Донецкой и Луганской областях нужно вводить военное положение и ограничивать въезд-выезд из Донбасса. Чтобы исключить возможность провокаций на линии соприкосновения.

Но, видимо, у Зеленского считают, что уже введение такого положения будет само по себе провокацией.

Также есть пробелы и в логике "партии войны". Украинские власти еще с 2014 года заявляли, что воюет на Донбассе с "российской армией". Но при этом военное положение там, за исключением короткого периода в 2018 году (и то это была чистая профанация в предвыборных целях), не вводили.

Что интересно, у Порошенко столь радикальных инициатив не выдвигают. Выступая сегодня в Раде, глава "Евросолидарности" потребовал увеличить расходы на армию. Но ничего не сказал о военном положении либо мобилизации.

Но в целом в "партии войны" решение о признании "ЛДНР" выдают за "перемогу" - все говорили о вторжении в Украину и атаке на Киев, а Путин, дескать, испугался международной реакции и потому, чтоб "сохранить лицо" просто взял то, что и так контролировал (то есть "ЛДНР").

Об этом, например, заявляет нардеп от "Евросолидарности" Гончаренко.

Также деятели из сферы Порошенко радуются, что наступил конец Минским соглашениям.

"Этот дамоклов меч висел над нашими головами много лет, и теперь его нет. Украина не капитулировала, Путин сломал зубы о наше гражданское сопротивление и сломает все остальные зубы вскоре", - пишет член "Руха опору капитуляции" Александр Иванов.

Забыв, видимо, что Минские соглашения подписал как раз "гетьман" Порошенко.

Как отреагировали в мире

Из реакций Запада на признание "республик" можно сделать вывод, что полноценным "вторжением" это считаться не будет. И, по логике, серьезных санкций против России не повлечет.

В то же время их наверняка введут (и уже вводят) - но ограничатся либо персональными мерами, либо сосредоточатся на территориях "ЛДНР", как уже сделал Байден, который запретил торговлю с "ЛДНР" и инвестиции в "республики".

При этом было множество заявлений, осуждающих Россию.

Евросоюз. Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам Жозеп Боррель заявил, что признание "ЛДНР" со стороны России - это нарушение международного права.

"Признание двух сепаратистских территорий в Украине является вопиющим нарушением международного права, территориальной целостности Украины и минских соглашений. ЕС и его партнеры дадут единый, твердый и решительный ответ в знак солидарности с Украиной", - говорится в твите главного дипломата ЕС.

"Указы президента Путина о направлении так называемой миротворческой миссии в так называемые Донецкую и Луганскую народные республики — это очередная откровенная агрессия против Украины, нарушение ее территориальной целостности и суверенитета", - написал он еще в одном сообщении.

Также Боррель анонсировал первые европейские санкции в отношении России 22 февраля. Решение примут на неформальном заседании Совета ЕС.

"Я принял решение созвать неформальное заседание Совета ЕС на уровне министров иностранных дел здесь в Париже после встречи по Тихоокеанскому региону. Министры примут решение о европейском ответе, который будет в форме санкций", - заявил Боррель.

При этом он отметил, что возможный ввод российских войск в Донбасс - это не полномасштабное вторжение, но это войска на украинской земле.

"Российские войска вошли на Донбасс, Донбасс - это территория Украины, так что, без сомнения, российские войска находятся на Украине. Я бы не сказал, что это полномасштабное вторжение, но российские войска - на украинской земле", - сказал Боррель.

Франция. Президент Франции Эммануэль Макрон осудил признание "ЛНР" и "ДНР" и призвал принять санкции. Об этом говорится в заявлении Елисейского дворца.

"Президент осуждает принятое президентом Российской Федерации решение о признании сепаратистских регионов Востока Украины. Очевидно, что это одностороннее нарушение Россией международных обязательств и покушение на суверенитет Украины. Он призывает созвать экстренное заседание Совета Безопасности ООН, а также принять адресные европейские санкции", - говорится в коммюнике.

Германия. После заседания Совбеза России канцлер ФРГ Олаф Шольц созвонился с Владимиром Путиным и осудил планы России признать "ЛДНР".

"Канцлер Шольц осудил планы России признать так называемые "Донецкую и Луганскую народные республики" независимыми государствами. Такой шаг будет вопиюще противоречить Минским договоренностям о мирном урегулировании конфликта на востоке Украины и будет односторонним нарушением этих договоренностей со стороны России", - заявили в пресс-службе немецкого канцлера.

Кроме того, глава МИД ФРГ Анналена Бербок назвала признание Россией "ЛДНР" ударом по дипломатии.

"Сегодняшнее признание президентом России Владимиром Путиным сепаратистских самопровозглашенных "народных республик" на востоке Украины представляет собой грубое нарушение международного права и наносит серьезный удар по всем дипломатическим усилиям по поиску мирного и политического решения нынешнего конфликта", - заявила Бербок.

Великобритания. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон назвал действия России откровенным нарушением международного права.

"Это откровенно нарушает международное право, это грубое нарушение суверенитета и территориальной целостности Украины", - сказал Джонсон на пресс-конференции.

Также он заявил, что решение Путина о признании "ЛДНР" означает отказ от Минских договоренностей.

Глава британского МИД Лиз Трасс также заявила, что признание независимости "ЛДНР" означает конец "Минска" и что Путин выбрал путь конфронтации.

"Признание президентом Путиным "ДНР" и "ЛНР" как независимых государств демонстрирует вопиющее пренебрежение обязательствами РФ в рамках Минских договоренностей. Этот шаг является новой атакой против суверенитета и территориальной целостности Украины, сигналом о конце "Минска" и нарушением Хартии ООН. Он демонстрирует, что Россия избрала путь конфронтации, а не диалога", – написала Трасс в Twitter.

Британцы также пообещали объявить против России свои санкции (отметим, для Москвы они в любой форме вряд ли будут слишком ощутимыми).

Нидерланды. Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте заявил, что Евросоюз "завтра или послезавтра" примет решение о введении санкций против России за признание обеих "народных республик" Донбасса.

При этом еврочиновники говорят западным агентствам, что Евросоюз введет санкции не сразу, поскольку хочет увидеть следующие шаги Москвы.

США. В Белом доме вскоре после обращения Путина заявили, что были готовы к такому шагу и на этот случай заготовлены санкции. При этом пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки уточнила, что речь не идет о пакете санкций, предусмотренных для введения в результате вторжения России.

То есть американцы "вторжением" эту историю не считают. И здесь интересно вспомнить оговорку Байдена про "незначительное вторжение", за которое больших санкций не последует.

"Для ясности: эти меры будут приняты отдельно и дополнят быстрые и тяжелые экономические меры, которые мы готовим в координации с союзниками и партнерами на случай, если Россия продолжит вторжение в Украину", - сказала Псаки.

Вскоре президент США Джо Байден подписал указ о санкциях, направленных на "ЛДНР". Они запрещают гражданам США инвестировать в эти территории, экспорт и импорт с ними. То есть России напрямую эти санкции не касаются.

При этом в ближайшее время в США анонсировали новые санкции. Об этом заявила постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд. Хотя вряд ли они будут масштабными - судя по тому, что сегодня подписал Байден.

А вот Китай выступил с очень сдержанным заявлением.

Официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь заявил, что надеется на сдержанность сторон, которые не допустят эскалации конфликта.

"Мы обращаемся к заинтересованным сторонам с призывом проявлять сдержанность. Нужно устранять разногласия путем переговоров и избежать того, чтобы произошла дальнейшая эскалация конфликта", - заявил он на брифинге и отметил, что позиция Китая по украинскому вопросу остается неизменной.

"Мы считаем, что все трения следует устранять мирным путем в соответствии с уставом ООН", - сказал Ван Вэньбинь.

Также он добавил, что проблема Украины "имеет сложный характер в силу исторических факторов".

И несколько стран, союзных России или признанных ей, готовы признать "ДНР" и "ЛНР". По сообщениям российских СМИ, это Сирия, Венесуэла, Куба, Никарагуа, в также частично признанные республики Абхазия, Южная Осетия и хуситы в Йемене.

Реакция соцсетей в Украине

Украинцы в сети высказывают мнение о последних событиях.

"В этот раз Путин имеет возможность угодить сразу всем. В РФ уже эйфория, сравнимая с крымской. Жители ЛДНР рады – там надеются, что прекратятся бесконечные обстрелы.

А наши "патриоты" избавятся от презираемого ими Донбасса, не потеряв лица. Роль столь желанного ими "рва с крокодилами" будут выполнять ВС РФ.

Впрочем, еще могут быть варианты. Непонятно, где Путин остановится" - написал журналист Вячеслав Чечило.

"Главное по признанию самопровозглашенных республик и новой реальности:

Минские соглашения никто не отменял, выполнять придется, об этом сегодня РФ напомнила в ООН. Если ВСУ продолжит стрелять на Донбассе, это повод для полномасштабной войны с РФ, учитывая подписанные вчера договора между РФ и самопровозглашенными ЛДНР" - написал журналист Дмитрий Василец.

"Так что там, политические украинцы? Как там "весь мир с вами"? Помог вернуть Донбасс?

Нет? А чего?

Или может быть не надо было 8 лет с энтузиазмом играть роль палки, которой все эти трампы, байдены и джонсоны тыкали Россию в брюхо? Может быть надо было думать своими мозгами и действовать в собственных интересах?

Ну а теперь-то — что уже теперь? Ну да, может даже введут санкции кроме "запрета вести бизнес в ДНР и ЛНР". Так это будут их санкции. В их, Запада, собственных интересах. Донецк и Луганск вам это вернуть не поможет.

Да, США решат какие-то свои геополитические задачи - скажем, окончательно поссорят Россию с Германией. Вам-то с этого что?

Или может быть вы правда верите, что навводят такие санкции, что Россия вот прям развалится, и вы не только Донбасс вернёте, но и Крым с Кубанью? Верьте дальше. Даже крошечная Куба под реально уничтожающими американскими санкциями не развалилась. Иран не развалился. Северная Корея - и та пока вроде бы разваливаться не собирается. Наоборот, ухитрилась обзавестись не только ядерным оружием, но и средствами доставки оного. Это если вы вдруг надеетесь, что Россия как-то прям в военном смысле сильно ослабнет и вы её деревянными автоматами победите.

Плохо будет житься в России? А даже если и будет. Вам-то с этого что?

Я вам больше того скажу. Вот пусть введут против России все мыслимые санкции. Запретят Свифт. Запретят пользоваться долларом и евро. Отключат интернет (знаю что невозможно, но пусть). Перестанут пускать российские суда во все порты мира. Не знаю, что ещё придумать, но вот прямо - так что край? Что ну вот прям больше никуда? Пусть так сделают. Дальше что?

Не думали ли вы, дорогие политические украинцы, что когда меры вот такого вот давления на Россию будут введены все и окончательно, России тупо уже не будет чего терять? И ничто больше не будет ограждать вас, дорогие политические украинцы, тупо от российских танков на Крещатике, если правителям России этого по каким-то причинам (да банально для спуска в военный клапан пара внутреннего недовольства) захочется?

Я ведь не шутил и не преувеличивал, когда писал, что плохо быть иностранной колонией. И можете сколько угодно рассказывать про "кремлёвские нарративы". Рассказы это хорошо. Но есть реальность. Вот вам конкретная ситуация с Донбассом. Которая разрулилась в чьих угодно интересах, но только не в интересах украинского государства" - написал журналист Юрий Ткачев.