"Незначительное вторжение": кому посылает сигналы Белый дом

Когда-то Борис Ельцин говорил о том, что каждый российский чиновник должен просыпаться с мыслью об Украине. Сейчас в таком режиме живет американский президент. Вчера (по вашингтонскому времени – позавчера) Джо Байден дал пресс-конференцию, на которой больше половины времени говорил именно об Украине. Даже Владимир Путин о нашей стране говорит меньше.

Самое скандальное заявление президента США – о том, что могут быть разные виды российского вторжения в Украину. Мол, если будет полномасштабное вторжение, то и санкции примут максимальные. А если "незначительное" вторжение – то еще непонятно - будут ли санкции вообще.

Такое признание вызвало настолько большой фурор, что спустя полдня Белому дому пришлось делать уточнение: любое пересечение украинской границы российскими войсками, по мнению американцев, будет означать вторжение.

Впрочем, главное не в этом. На самом деле, Байден проводил границу не между полномасштабным вторжением и "мелким" наступлением в пределах одной области. Он провел границу между открытым наступлением российских войск через украинскую границу и наступлением на Донбассе со стороны "ЛДНР", поддерживаемых Россией (а возможно и при ее неофициальном участии). И дал понять, что в последнем случае санкций не будет.

Таким образом Белый дом вновь послал сигнал официальному Киеву: если вы не решите проблему Донбасса через Минские соглашения, то она может обернуться для вас еще большей проблемой, и никто в этом случае усиливать давление на Кремль не станет.

Зеленский против Байдена: расчет или мания величия?

Слова Байдена о "незначительном" вторжении не остались незамеченными в Киеве. Вчера – пожалуй, впервые за всю историю – президент Украины публично выступил с критикой президента США. Владимир Зеленский решил напомнить "великим государствам о том, что незначительных агрессий не бывает, и маленьких народов не бывает".

Правда, эффект от такого резкого твита был смазан последней фразой, в которой Зеленский сообщил, что говорит "это как президент великого государства". В результате чего у многих возникла мысль, что хозяин Банковой просто заболел манией величия, забыв, что великие государства помощь у других великих государств не выклянчивают и не требуют от них защиты в войне с третьими государствами.

Но главным в этом твите, конечно, было вовсе не то, что украинский президент решил поставить на один уровень Соединенные Штаты и Украину. Зеленский открыто дал понять, что выступает против нынешней политической линии Белого дома, которая подразумевает договоренность с Россией ценой неких шагов по Украине ради успешного противостояния Китаю.

Конечно, возникает вопрос: на кого же может рассчитывать Банковая, уходя в оппозицию к Белому дому? Особенно если учесть, что с Берлином украинская власть тоже находится не в самых лучших отношениях.

Вероятно, ставка делается на Британию, а также на те силы в Вашингтоне (без разницы – из каких партий), которые считают врагом номер один Россию, а не Китай. Влияние у них, безусловно, есть, однако все рычаги финансовой помощи находятся в других руках. Возможно, это и имел в виду госсекретарь Энтони Блинкен, когда сказал о "тяжелых временах", которые придется пережить Украине.

Внешние кредиты недоступны. Что дальше?

Собственно, тяжелые времена уже начались. Вчера директор департамента открытых рынков Нацбанка Алексей Лупин объявил, что из-за слухов о "российском вторжении" Украина "временно потеряла доступ к внешним рынкам капитала".

Проще говоря, постоянные заявления западных политиков и публикации западных СМИ привели к тому, что деньги Украине готовы одалживать только под бешенные проценты. В результате хоть что-то можно получить лишь у МВФ, Мирового банка или под американские гарантии. А ниточки от всех этих учреждений и решений ведут в Белый дом.

Конечно, чиновник из НБУ сказал о том, что вся эта ситуация – временная. Исходя из обычной логики, он, конечно, прав. Но не исходя из ситуации, когда вокруг Украины ведутся большие геополитические игры, а ее власть тем временем лезет на рожон, путая карты Вашингтону.

Исходя из такой ситуации, Белому дому вовсе не сложно хоть каждый месяц запускать волны информации о "предстоящем российском вторжении". Для властей США это не будет стоить практически ничего – а для Украины сделает вообще невозможным любой зарубежный кредит или размещение евробондов.

И возникает вопрос: как долго сможет сопротивляться Зеленский, если еще и МВФ не будет давать денег? А также как низко упадет гривна, пока Зеленский будет сопротивляться?

США вводят санкции против украинской оппозиции. Кто на очереди?

Конечно, всю эту ситуацию, ставящую Банковую (а заодно – и всю Украину) в полную зависимость от Вашингтона, создают не только ради "принуждения к Минску" (которое не факт, что получится).

Энтони Блинкен, находясь в Киеве, напомнил о еще одном требовании Штатов – скорейшем избрании главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры, которое позволит установить полный контроль за всеми украинскими топ-чиновниками и политиками.

А вчера Вашингтон еще раз дал понять, что собирается держать под контролем не только внешнюю, но и внутреннюю ситуацию в Украине: Минфин США ввел санкции против Тараса Козака, Олега Волошина, Владимира Олейника и Владимира Сивковича.

Конечно, американские санкции для политиков из партий, не ориентирующихся на Запад, особой роли не играют. Даже наоборот – как для украинского националиста российские санкции являются медалью на грудь, так для украинского оппозиционера американские санкции – как похвальная грамота за борьбу с внешним влиянием.

Но сам факт того, что Штаты уже в открытую делят политиков Украины на "правильных" и "неправильных", показывает крайнюю зависимость нашей страны и крайнюю вовлеченность в ее политику Вашингтона.

При этом, кстати, нельзя исключать, что список будут расширять совсем в другом направлении. Если ввести санкции против Андрея Ермака или Давида Арахамии, то добиться от Киева нужных Вашингтону решений будет намного легче.

Зачем НБУ поднял учетную ставку?

Нацбанк вчера не только предупреждал о закрытых внешних рынках заимствований, но и принимал меры, способные, в его понимании, поддержать Украину в данной ситуации. Так, он повысил учетную ставку сразу на 1% – с 9 до 10 процентов.

Формально главная причина – инфляция, которая, как спрогнозировал НБУ, окажется в полтора раза выше намеченной – не 5, а 7,5%. Произойдет это, по мнению регулятора, из-за того, что цены на энергоносители окажутся высокими и в 2022-м, а значит – и продукты продолжат дорожать, и тарифы придется пересматривать.

Поэтому повышение учетной ставки должно уменьшить риски инфляции, хотя одновременно оно и означает отказ от дешевых кредитов, которые были важной пиар-составляющей для власти Зеленского в 2021-м.

Но главную причину Нацбанк не назвал. Закрытие рынка внешних заимствований снова ставит Украину в ситуацию, когда единственным спасением остаются облигации внутреннего госзайма, и повышение учетной ставки должно увеличить спрос на них. Хотя, конечно, 10% - еще не тот показатель, который вернет рисковых инвесторов, но это наверняка не последнее повышение.