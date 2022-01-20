Министерство финансов Соединенных Штатов Америки ввело санкции против украинских граждан, которые, по мнению американцев, "вредоносно" действуют в пользу России.

В их списке оказались:

Тарас Козак - нардеп от ОПЗЖ, соратник Медведчука, владелец заблокированных через санкции СНБО оппозиционных телеканалов (сам он также попал под санкции СНБО).

Олег Волошин - нардеп от ОПЗЖ, главный спикер партии по международным вопросам.

Владимир Олейник - экс нардеп от Партии Регионов. С 2014 года живет в России.

Владимир Сивкович - бывший вице-премьер Украины во времена Януковича. Также уже давно живет в России.

За что введены санкции

"Любопытно как американцы поясняют за что именно были введены санкции против украинских граждан. Процессы 30-х годов с НКВД, а также конспирологии всего мира молча завидуют такой "доказательной базе", - пишет телеграм-канал "Политика страны".

Тарас Козак, который владеет несколькими новостными каналами в Украине, как считают американцы, "поддержал план ФСБ очернить высокопоставленных членов ближайшего окружения президента Украины Владимира Зеленского", ложно (!) обвинив их в неэффективной борьбе с пандемией COVID-19.

Кроме того, Козак, как утверждают американцы, использовал свои новостные платформы для распространения "ложных повествований о выборах в США", которые впервые поддержал Андрей Деркач. "Козак ретранслировал ложные утверждения Деркача о политических кандидатах в США", - написано в пояснении.

То есть, это месть за публикацию плёнок Деркача с прослушкой разговоров Порошенко и Байдена.

Олега Волошина американцы обвинили в том, что он "работал с российскими лицами, чтобы подорвать позиции украинских правительственных чиновников и защищать интересы России".

Волошин, как заявляют США, также работал с попавшим под санкции США Константином Килимником, гражданином России, "имеющим связи с российской разведкой, который попал под санкции за попытки повлиять на президентские выборы в США в 2020 году", чтобы «координировать передачу информации для оказания влияния на выборы в США по указанию России».

Владимир Сивкович обвинён в том, что в 2021 году "работал с сетью агентов российской разведки над проведением операций влияния, направленных на то, чтобы заручиться поддержкой Украины для официальной передачи Крыма России в обмен на вывод поддерживаемых Россией сил на Донбассе" (отметим, что совершено неожиданная тема - ранее о ней никогда не слышали).

Кроме того, утверждается, что в начале 2020 года "Сивкович координировал свои действия с российскими спецслужбами для продвижения дезинформационной кампании Деркача против президентских выборов в США 2020 года".

То есть, тоже месть за прослушку Байдена и Порошенко.

Владимира Олейника США обвинили в том, что он разделяет "антизападные настроения России", а в 2021 году "работал по указанию ФСБ по сбору информации об украинской критической инфраструктуре".

Что представляют собой санкции

Вся собственность и интересы в собственности указанных выше лиц, которые находятся в Соединенных Штатах или находятся во владении или под контролем лиц из США, заблокированы, и о них необходимо сообщить в Управление по контролю за иностранными активами.

Кроме того, любые организации, которые прямо или косвенно принадлежат одному или нескольким подсанкционным лицам на 50 и более процентов, также блокируются.

Запреты включают в себя внесение любого вклада или предоставление средств, товаров или услуг всем подсанкционным лицам или в их пользу, а также получение любого вклада или предоставление средств, товаров или услуг от любого такого лица.

Напомним, в декабре прошлого года Государственный департамент США ввел санкции против отстраненного президентом Украины главы Конституционного суда Украины Александра Тупицкого и его супруги Ольги.

Также "Страна" сообщала, что в конце в декабре США ввели санкции против украинцев. Под них попал известный юрист Андрей Портнов, а также благотворительный фонд его имени.

Ранее мы писали, что 5 марта прошлого года года, США ввели санкции против украинского олигарха Игоря Коломойского. Ограничительные меры внедряются в связи с обвинениями в коррупции.