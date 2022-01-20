Партия "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ) резко осудила введенные Минфином США санкции в отношении двух ее представителей - народных депутатов Тараса Козака и Олега Волошина.

Об этом говорится в заявлении партии.

"Соединенные Штаты ввели санкции против членов политсовета, народных депутатов от партии ОПЗЖ: Тараса Козака, в отношении которого в Украине сфабриковано уголовное дело по политическому заказу власти Зеленского, а также против заместителя председателя Комитета Верховной Рады Украины по интеграции Украины в Европейский Союз Олега Волошина, который принимал активное участие в организации международных мероприятий партии.

Санкции против Олега Волошина свидетельствуют о том, что волюнтаристская, диктаторская позиция США не находит поддержки в странах Европы. И санкции как раз направлены на то, чтобы помешать нашей партии доносить свою позицию до европейских партнеров, ограничить их право на получение объективной и всесторонней информации, сделать заложниками лживых нарративов, продвигаемых Соединенными Штатами, разжигающими милитаристскую истерию и оголтелую русофобию и таким образом манипулирующими полностью подконтрольной и зависимой от них властью президента Зеленского.

Не вызывает сомнений, что введение этих санкций стало результатом тесной коммуникации и личных договоренностей Владимира Зеленского с представителями Соединенных Штатов, в частности с государственным секретарем США Энтони Блинкеном, сенаторами США. Власть Зеленского, продемонстрировав лживость, несостоятельность и голословность в фабрикации обвинений против политических оппонентов, трусливо выпрашивает помощь и защиту у своих западных хозяев.

Введение Соединенными Штатами санкций не против олигархов и коррупционеров, а против политических деятелей оппозиции доказывает, что вся раздуваемая истерия, все угрозы и консультации, вся работа избирательного правосудия и спецслужб, все выносимые судами приговоры направлены на борьбу США и власти Зеленского с одним противником ‒ партией ОПЗЖ", - говорится в заявлении партии.

"Это прямой результат преступной политики лишения Украины суверенитета, передачи ее под внешнее управление. Именно за борьбу нашей партии за суверенитет Украины, ее независимость, борьбу против внешнего управления и вводятся санкции против руководства нашей партии", - заявляет ОПЗЖ.

В партии считают, что санкции и заказные уголовные дела против представителей оппозиционеров, направленные на препятствование депутатской деятельности, «являются актом международного политического террора, совершаемого по заказу преступной украинской власти и при активном вмешательстве многочисленных американских агентов-соросят в политическую систему и избирательный процесс в Украине».

Ранее мы писали, что в США объяснили причины введения новых санкций против украинцев.

Также "Страна" рассказывала, за что и почему США ввели новые санкции против украинцев.