Президент США Джо Байден на пресс-конференции 19 января заявил, что Россию в случае вторжения в Украину ждут "невиданные санкции". Однако, по его словам, масштаб ответа Запада на действия России будет зависеть от того, что она сделает.

"Одно дело, если это будет незначительное вторжение и нам в итоге придется спорить о том, что предпринимать, а что не делать... Однако если они (российская сторона - Ред.) действительно сделают то, что на что способны... Это будет катастрофой для России", - заявил президент США.

То есть, если вторжение будет большим, то санкции последуют жесткие. А если небольшим - неизвестно. Как и кто будет определять "величину вторжения", Байден не уточнил.

По этому поводу поднялся скандал, из-за чего в Белом доме поспешили дать разъяснение, что "жесткий ответ" будет в любом случае как только "военные силы РФ пересекут украинскую границу".

Подробнее о том, как Байден вчера разгонял "зраду" на пресс-конференции читайте здесь.

Напомним, "Страна" писала о том, что Байден пригрозил, что российские банки не смогут проводить операции с долларами, если Москва вторгнется в Украину.

Также мы писали о том, что Байден допустил, что Россия и НАТО могут договориться о неразмещении стратегических вооружений в Украине.