Провал Зеленского по Порошенко

Гора родила мышь. Столько шума было вокруг возвращения Петра Порошенко из-за рубежа, что казалось, будто закончиться вся эта история должна будет минимум посадкой экс-президента в СИЗО.

А получилось всего лишь личное обязательство – то есть даже меньше, чем ночной домашний арест Михаила Саакашвили.

Сложно сказать, что именно планировал Владимир Зеленский, затевая всю эту антипорошенковскую акцию, но в итоге он не получил от нее никакого положительного эффекта. Зато отрицательных результатов – хоть отбавляй.

Ушедший с Банковой советник главы ОП Алексей Арестович диагноз поставил правильный: вся эта эпопея показала власть слабой. У нее не нашлось мужества, чтобы хотя бы довести до логического конца начатое, и сегодня Порошенко ходит в именинниках, а Зеленский – оплеван с ног до головы.

Но дело не только в этом. История с Порошенко показала, что нет никакой единой Зе-команды: генпрокурор Ирина Венедиктова, которая должна была играть ключевую роль в этой эпопее, просто спрыгнула с темы.

Да и не только в этом дело. Вчера наиболее разочарованными оказались остатки Зе-электората, которые еще верили, что экс-президент понесет ответственность за все сделанное им с 2014 по 2019 год. Естественно, они ждали уголовного дела против Порошенко вовсе не за уголь из "ДНР", а за преступный приказ о наступлении летом 2014 года, за коррупцию в "Укроборонпроме", за репрессии против СМИ и оппозиции. Нелепая эпопея с донецким углем продемонстрировала, что и по всем этим делам никаких приговоров не будет.

Последние надежды Зе-электората списаны в утиль.

Зачем Блинкен приезжал в Киев?

Самому Зеленскому вчера было уже не до суда над Порошенко – в Киев приехал госсекретарь США Энтони Блинкен, и это, судя по всему, оказалось не слишком хорошей новостью для украинского президента. Даже несмотря на обещанные дополнительно 200 млн долларов на закупку вооружений.

Главным из всего сказанного Блинкеном оказалась однозначная позиция по Минским соглашениям: они по-прежнему остаются единственным способом решения конфликта на Донбассе, и Штаты не собираются вступать в "нормандскую четверку", чтобы как-то способствовать изменениям.

Понятно, что украинская власть в очередной раз попытается трактовать "Минск-2" по-своему, но всем понятно, что история "граница раньше особого статуса" высосана из пальца и всерьез рассматриваться не будет. А потому, по сути, Банковая получила сигнал о том, что Минские соглашения придется выполнять именно в том виде, в каком они прописаны изначально – с амнистией, особым статусом и "народной милицией" до передачи границы под украинский контроль.

И сегодня вопрос только в том, готов ли Вашингтон по-настоящему давить на Киев ради выполнения "Минска-2" или пока все еще остается на уровне пожеланий.

Зеленский обвинил Байдена в "работе на врага"

Если по готовности Вашингтона к давлению на Киев еще ничего не ясно, то готовность сопротивляться этому давлению Зеленский вчера продемонстрировал. Сразу после встречи с Блинкеном он записал видеообращение, в котором дезавуировал многочисленные заявления западных политиков и западных СМИ в отношении скорого российского вторжения в Украину.

Возможно, поводом для этого видео стал тот факт, что иностранные инвесторы (да и не только иностранные) стали массово выводить валюту из Украины, что привело к существенному проседанию гривны.

Но Зеленский не стал ограничиваться экономическими аспектами, он сделал и политические выводы – фактически обвинив западных политиков во главе с Джо Байденом и западные СМИ в "работе на врага". И озвучил ту версию, о которой "Страна" писала изначально: вся эта истерия вокруг "вторжения" имеет целью "ослабить Украину, чтобы принудить к уступкам" (то есть, к уступкам по Минским соглашениям, о чем говорилось выше).

Впрочем, как известно, во всей этой кампании по "пиару" "вторжения" участвовали не только западные политики, но и глава украинской разведки, а также Министерство обороны. А поскольку они, по логике Зеленского, тоже "работали на врага", то логично было бы зачистить силовые структуры от "агентов российского влияния" (если, конечно, президент под "врагом" имеет в виду Россию).

А если говорить серьезно, то вчера украинский президент фактически озвучил то, о чем до сих пор говорили только эксперты, – что Вашингтон уже договорился с Москвой и теперь предпринимает меры давления на Киев. Иначе никак не объяснить тот факт, что Белый дом, Госдеп и ведущие американские СМИ все вместе "работают на врага".

Парадоксы Кабмина: сначала подорожание, потом регулирование

После нескольких месяцев непрерывного повышения цен на продукты первой необходимости Кабмин все-таки решил, что с этим надо бороться. На прошлой неделе было возвращено ограничение торговых надбавок на целый ряд продуктов питания, а вчера ввел госрегулирование цен на хлеб.

По словам премьера, здесь уже речь будет идти не о торговых надбавках, а о регулировании себестоимости: пекарям, производящим социальные сорта хлеба, будут продавать газ по ценам, которые позволят не повышать цену.

Неизвестно, сможет ли правительство обеспечить нужным количеством газа все хлебозаводы, но в теории это решение абсолютно правильное. Вот только принимать его нужно было не вчера, а хотя бы на три месяца раньше – когда уже стало ясно, что промышленности придется покупать газ по 50 грн за куб.

С тех пор, собственно, хлеб подорожал уже процентов на 20, и вернуть старые цены не удастся.

Однако три месяца назад Кабмин почему-то в упор не видел проблемы, о которой говорили все. Почему? Хоть какой-то ответ на этот вопрос найти просто невозможно. Это уже не просто непрофессионализм, это непрофессионализм в кубе.

Почему Кабмин "уценил" ковидные сертификаты?

Украина стремительно приближается к новой волне коронавируса. Вчера показатель новых больных оказался рекордным для 2022 года – 12,5 тысяч. И это, похоже, только первый звоночек пика, ожидающегося в феврале. Причем проблема этой коронавирусной волны в том, что в ней активно будут "участвовать" и вакцинированные.

Вчера Кабмин, вслед за Еврокомиссией, сократил срок действия ковидных сертификатов с 12 до 9 месяцев. И это, по сути, признание того факта, что вакцинации на год не хватает.

Однако на самом деле это только первый шаг к тому, чтобы сократить срок действия сертификатов до шести месяцев. Уже есть выводы ученых относительно того, что действие вакцин спустя полгода ослабевает настолько, что они не могут защитить организм человека от болезни (правда, при этом все равно облегчают сам ее ход).

Учитывая тот факт, что массовая вакцинация в Украине началась в июле-августе, несложно прийти к выводу, что к моменту нового коронавирусного пика все эти первые миллионы вакцинированных останутся беззащитными перед болезнью.

Принятое недавно решение о свободной вакцинации бустерной дозой в этом контексте, безусловно, является правильным. Вот только уколоть всех летних "прививочников" до начала новой волны эпидемии уже шансов нет.