Один из главных спикеров власти Алексей Арестович, который 17 января объявил о своем уходе с поста внештатного советника главы Офиса президента Андрея Ермака и спикера украинской делегации в Трехсторонней контактной группе, впервые прокомментировал свое увольнение. Главной причиной такого решения он назвал проявленная властью слабость в отношении Порошенко.

Об этом Арестович написал на своей странице в Facebook.

Экс-советник главы ОП написал большой пост, в котором объяснил своё увольнение от Зеленского. Среди прочего он заявил, что "считает Порошенко злом". "Как политическая фигура он может существовать только на двух условиях: раскол, коррупция", - считает Арестович.

По мнению экс-спикера украинской делегации, Порошенко должны были задержать прямо в аэропорту, а не сделав этого государство и власть показали свою слабость.

"...украинское государство - бесконечно слабо в отправлении своих государственных функций (иначе лицо, подозреваемое в госизмене, положили бы мордой в пол прямо в Жулянах) и бесконечно сильно, как гигантская машина по производству несправедливости", - написал Арестович.

Он объяснил, что изначально не планировал увольняться, но не хочет работать на слабую власть.

"Я способен простить многое, включая личную подлость по отношению ко мне (это политика, все мы макиавелли, цинизм, холодный расчёт и все такое). Но слабости я простить не могу. Не знаю, кто автор сценария шоу в Жулянах, закрепившего слабость, как главный органический признак украинского государства (не путать со страной), но мне с ним уже точно не по пути", - написал Арестович.

Напомним, 17 января в Украине вернулся Петр Порошенко, который из аэропорта "Жуляны" направился в суд по избранию меры пресечения. В тот день суд так и не избрал меру пресечения для подозреваемого в госизмене экс-президента, решение было вынесено только 19 января - Порошенко отпустили под личное обязательство.

В день возвращения Порошенко Арестович объявил о своем увольнении. Почему от Зеленского ушел один из его главных спикеров подробно разбиралась "Страна".