Спикер украинской делегации в ТКГ и внештатный советник главы Офиса президента Алексей Арестович в комментарии "Стране" объяснил, почему журналист Юрий Бутусов, по его мнению, может повторить судьбу Георгия Гонгадзе.

"Для меня очевидно, что идет искусственная "накачка" Бутусова. Человек находится в не вполне адекватном психологическом состоянии – это видно и по мимике, и по жестам, и по тому, что он говорит. Профессиональный журналист никогда бы не позволил себе те вещи, на которые в последнее время идет Бутусов. Речь не только о словесном нападении на президента на пресс-конференции, а и о видео стрельбы, которое он выложил", – отметил Арестович.

По его словам, Юрия Бутусова информационно и психологически "накачивают" политические оппоненты Зеленского.

"Я вижу, как Бутусова сейчас "греют" фигуры, которым раньше он был поперек горла. Например, порошенковские спикеры, спикеры "Евросолидарности". Еще полгода - год назад для них Бутусов был главным злодеем, который чуть ли не привел к власти Зеленского. А теперь он для них – святой. И давайте вспомним видео с той пресс-конференции – даже если смотреть без звука, по выражению лица видно, что человек в измененном состоянии сознания. Бутусова "накачивают" очень сильно. За него вступаются Аваков, Турчинов, Порошенко, а Бутусов на этой волне делает глупость за глупостью. Кульминацией стало видео стрельбы. А теперь вопрос: зачем кому-то кого-то бесплатно "накачивать" у нас в политике? Где и когда у нас раздавали эфиры просто так, посвящали твиты и упоминали, сакрализировали фигуру? Это не только мое мнение, но и мнение профессиональных криминалистов", – рассуждает Арестович.

Арестович отрицает, что возбуждение уголовного дела по факту стрельбы Бутусова – это месть власти за дерзость журналиста в адрес Зеленского.

"Есть все признаки того, что Бутусова ускоренными темпами "засвечивают". Причем только в одной плоскости – что он противостоит власти, единственный человек, который набрался смелости и лично противопоставил себя президенту на пресс-конференции. И что теперь ему мстят – хотя это не так. При всем уважении, Бутусов точно не представляет для Офиса и для президента проблему. Его, балбеса, вообще спасать пора. У нас к нему скорее сочувственное отношение", – заявил "Стране" Арестович.

Алексей Арестович проводит параллели между тем, что произошло с Георгием Гонгадзе, и что сейчас происходит с Бутусовым.

"Вы помните, с чего началась история с Гонгадзе? Он на пресс-конференции в лицо Кучме заявил, что тот "плохой". Сценарий – как под копирку. Сейчас в стране анонсированы массовые протесты. Выставляют ультиматум Офису президента – снять Ермака. Эти две линии начинают сходиться. Ну, пришли они под ОП и требуют уволить Ермака – что дальше? Бессрочная забастовка? Нет причины отбросить все и пойти на крайние меры, потому что "страну надо спасать от нового Януковича", как они говорят. Нужен толчок. Кто может стать этим толчком? Человек, который единолично противостоит этому "новому Януковичу", "злодею Зеленскому". Если бы я это планировал, у меня было бы две сакральные жертвы: Василий Бурба и Юрий Бутусов. Как по учебнику", – заявил "Стране" Арестович

Правда, по словам Арестовича, Бурбе, в отличие от Бутусова, опасность не грозит.

"Бурба профессионал, он служил, он соображает, и по некоторым данным, он уже уехал из страны. Но эта информация нуждается в проверке. Юрий Бутусов же вообще не понимает, что с ним делают и куда его ведут. Его просто взяли за загривок, с ним работают психологически, думаю, что его "качают" фигуры, близкие к политсилам, которым выгодно сместить президента в ближайшее время. И можно увидеть сейчас на каналах Ахметова и традиционно в местах, где "тусуются" "ЕС", – уточнил Алексей Арестович.

Также Арестович видит здесь "российский след".

"Мы все привыкли объяснять российским следом, и оно звучит уже немножечко смешно, но тем не менее. Российские войска на границе. Сложнейшая дипломатическая борьба. Дом надо ломать и изнутри, и снаружи одновременно. Цель – создать политический кризис в Украине, сместить правительство, которое неуступчивое в Нормандском формате по отношению к российским "хотелкам". И представьте, что в этот момент случаются массовые беспорядки в Украине. Идеальная ситуация. Все это, даже если это абсолютные выдумки отдельно взятого Арестовича, очень логично кладется в канву происходящего. У буддистов есть пословица: озвученный демон слабеет наполовину. Если сценарий назвать публично, его потом реализовать сложнее. Поэтому считаю своим долгом уберечь Юрия Бутусова, Василия Бурбу и нашу страну от такого сценария, который далеко не маловероятен", – считает Арестович.

Он отметил, что еще не поднимал вопрос о предоставлении Юрию Бутусову государственной охраны.

"Я человек вне штата, но могу высказать свои опасения на совещании в Офисе. А там уже госорганы будут принимать решение. Для охраны одних слов Арестовича недостаточно, нужно обоснование, профессионалы должны оценить риски – Управление госохраны и, возможно, СБУ. Но я считаю, что госохрану Бутусову нужно предоставлять, потому что очень нехорошо все это пахнет", – сказал Арестович.

Напомним, в субботу главред "Цензор" выложил видео, как стреляет из этой пушки с пожеланиями смерти "российским оккупантам". ГБР завела уголовное дело. Ранее "Страна" подробно разбиралась зачем Бутусов стрелял из гаубицы и как это использует Банковая.

Также сообщалось, что во время пресс-конференции Владимира Зеленского между президентом и Бутусовым завязалась перепалка.