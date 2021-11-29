Тишину выходных дней нарушили залпы гаубицы Д-20, из которой отстрелялся главред сайта "Цензор" Юрий Бутусов.

Он в субботу выложил видео, как стреляет из этой пушки с пожеланиями смерти "российским оккупантам" за Голодомор. При этом не исключил, что от его выстрелов могли погибнуть люди. То есть, историю он подал так, что многие подумали - стрелял он именно в субботу (в День памяти жертв Голодомора) и на линии фронта на Донбассе.

За тему быстро ухватился Офис президента, который начал обвинять Бутусова в провокации войны с Россией, а ГБР уже завела уголовное дело.

Почему в стане Зеленского, где ранее постоянно делали воинственные заявления и хвастались применением на Донбассе запрещенных видов оружия (например - ударных беспилотников), вдруг так возбудились от истории с Бутусовым - разбиралась "Страна".

Бутусов и его видео

Главред "Цензора" в день памяти жертв Голодомора опубликовал видео, как стреляет из пушки со словами:

"За каждое зерно 33-го года, за каждую жертву советских репрессий, по российским оккупантам - огонь! Выстрел", - после этого Бутусов, собственно, и производит выстрел. На видео он в камуфляжной форме и каске с бронежилетом.

Видео журналист сопроводил текстом, где сделал отсылку к словам Зеленского на его пятничной пресс-конференции.

Напомним, президент обвинил Бутусова в гибели людей в зоне боевых действий после публикации им видео применения "Байрактаров". Это произошло после того, как журналист начал задавать Зеленскому вопросы о "российских агентах" в его окружении, которые сорвали операцию по "вагнеровцам".

С этой перепалкой Бутусов и связал свой скандальный пост.

"Сегодня, в День памяти жертв Голодомора, должен признаться, что я, вероятно, могу быть причастен к гибели некоторых людей на Донбассе - но исключительно к гибели российских оккупантов, террористов и убийц украинского народа. И видео из Байрактара, и другие данные об украинской войне за независимость мне передают доверяющие мне защитники Украины, потому что не доверяют российской агентуре во власти, которая пытается слить Донбасс", - написал главред "Цензора" под видео со стрельбой.

Из этой записи можно было следовал вывод, что стрелял он именно в субботу и на линии фронта на Донбассе.

И это вызвало скандал.

Во-первых, на линии фронта согласно Минским соглашениям запрещено использовать гаубицы (понятно, что их все равно используют, но не делают жато открыто). То есть это фактически выглядело как прямое признание того, что Украина нарушает Минские соглашения.

Во-вторых, с какой стати гражданское лицо было допущено к орудию и произвело выстрел. Неужели такой бардак царит в украинской армии, что любой "Вася" может прийти на передовую и пострелять из гаубицы?

В-третьих, Бутусов заявил, что его выстрел мог привести к гибели людей. Правда он уточнял, что речь идет о "российских оккупантах", но кто может знать точно куда именно попал снаряд? По позициям противника или же по мирным жителям (украинским гражданам)? И если даже по позициям противника, то это фактически провокация обострения боевых действий, провокация ответного удара, который мог бы привести к потерям украинских войск.

После ажиотажа Бутусов принялся редактировать свой пост. Сначала он туда добавил фразу, что время и место съемки он укажет позже (то есть уже намек, что это могло быть не в субботу, и не на Донбассе).

А еще позже он добавил, что видео снято давно и не на Донбассе, а на учениях территориальной обороны. И вообще это просто "поздравление ко дню Голодомора".

Но, судя по его словам в самом видео, где он говорит, что стреляет по "российским оккупантам", можно сделать вывод, что Юрий Бутусов все-таки палит из пушки в зоне боевых действий, а не где-то в тылу на полигоне.

Да и с каких пор территориальная оборона Украины оснащается тяжелой ствольной артиллерией?

Впрочем, все это уже не остановило раскрутку скандала.

Причем за него быстро ухватились у Зеленского.

Уголовное дело за видео с Бутусовым

Первым отреагировал штаб ООС. Он заявил, что никто в нарушение Минских соглашений из калибров свыше 100 миллиметров не стреляет. И все они отведены на оговоренное расстояние от линии фронта.

Вслед за этим появилось заявление Госбюро расследований. ГБР открыло уголовное дело по двум статьям - 414 (нарушение правил обращения с оружием) и 437 (планирование, подготовка, развязывание и ведение агрессивной войны).

Ведомство заявило, что изучает видео, на котором Бутусов стреляет из гаубицы Д-20 калибром 152 миллиметра. И что уже есть предварительные выводы - съемки, вероятно, проводились за пределами зоны боевых действий. Но это пока не точно.

"Обнародование подобных материалов наносит вред информационной безопасности украинского государства и позволяет представителям государства-агрессора усиливать давление на Украину", - добавили в ГБР.

У этого уголовного дела есть три аспекта.

Первый - с огромной долей вероятности следствие установит, что съемки велись за пределами Донбасса (даже если это не так). Поскольку вряд ли власть захочет расписываться в столь наглом нарушении Минска-2.

Второй - повод к атаке Банковой на Бутусова, с которым Зеленский жестко повздорил на пресс-конференции накануне. Обходя тему Донбасса, власть уже начала обвинять главреда "Цензора" в том, что он дает пищу "российской пропаганде".

Третий - вряд ли это дело чем-то угрожает непосредственно Бутусову. В ГБР уже уточнили, что возбудили дело не против него. И что предметом расследования станет выяснение обстоятельств, кто и при каких условиях допустил гражданское лицо к оружию. То есть, если кто-то и понесет ответственность, то лишь командир военной части. И то вероятность этого крайне невелика - скорее всего дело спустят на тормоза.

Поэтому у заявления ГБР, скорее всего, было задача чисто пиаровская.

Тем более, что вскоре последовали выдержанные в том же духе сообщения и от других ведомств.

В Минобороны уже заявили, что Бутусов дал России повод для провокаций на фронте. Тоже самое озвучили и в украинской делегации Трехсторонней контактной группы. Там тоже говорят, что журналист нанес урон Украине в "информационном противостоянии".

Очень пространный пост написал советник Ермака и спикер украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович. Главная мысль его заявления - противники Зеленского могут убить Бутусова, чтобы обвинить в его смерти власть и сделать их него "второго Гонгадзе". На базе чего раскрутить антизеленский майдан.

Поэтому он предложил приставить к "балбесу" Бутусову охрану.

Сам же Бутусов заявил, что уголовное дело против него - это месть Банковой за перепалку с Зеленским на его "позорной пресс-конференции", а также еще одно доказательство того, что в Офисе президента окопались "российские агенты". И сообщил, что из страны уезжать не будет - хотя пока это и незачем, поскольку никаких подозрений главреду "Цензора" еще не вручалось и, скорее всего, вручаться не будет.

Но месть, если и была среди мотивов, то вряд ли в качестве основного. Скорее речь идет о политтехнологическом расчете.

Почему власть "заметила" инцидент с Бутусовым?

Возбуждение Офиса президента и подконтрольных ему структур выглядит наигранным.

Ведь ранее Зеленский не только не протестовал, к примеру, когда главком ВСУ заявил, что применил "Байрактар" (запрещенный соглашением о перемирии) на Донбассе, а и прямо поддержал это. Или когда украинский спецназ выкрал с нейтральной зоны представителя "СЦКК ЛНР" Андрея Косяка.

Также никто не клеймил начальника разведки Буданова, который заявил о применении "Джавелинов" на Донбассе. Да, его слова опровергли, но без критики в адрес шефа ГУР.

Все эти, да и многие другие акции, прямо запрещены Минскими соглашениями. Однако власть их не только не осуждала, но и всячески оправдывала. А применением того же "Байрактара" даже гордилась на всех уровнях начиная с Зеленского.

Но в случае с Бутусовым концепция вдруг резко поменялась. Почему?

Юрий Бутусов своим видео подарил Банковой шанс показать Западу, кто именно сегодня раскручивает против президента крайне токсичные истории вроде "Вагнергейта". Теперь их можно будет объявить экстремистами, которые готовы ввергнуть страну в хаос и спровоцировать бойню на Донбассе, а то и большую войну с Россией.

На фоне таких персонажей как Бутусов Зе будет пытаться выглядеть умеренным - хотя по факту он проводит абсолютно ту же повестку "партии войны", какой придерживался и Порошенко и идеологом которой является Юрий Бутусов.

Но именно под такой упаковкой ("на фоне таких как Бутусов Зеленский еще более-менее") будет продаваться эта история как для Запада, так и внутри страны.

Правда, повторимся, это совершенно не означает, что Бутусову что-либо реально угрожает в рамках уголовного дела. Скорее всего, когда шум уляжется о нем забудут.

Также это не означает, что Зеленский решил как-то пересмотреть свою политику по Донбассу. Пока все указывает на то, что она продолжится в русле "партии войны", идеологом которой и является Бутусов.