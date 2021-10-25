В Совете Федерации Федерального собрания РФ угрозы советника главы Офиса президента Алексея Арестовича направить ракеты в сторону России считают пиаром.

Об этом сенатор Совфеда Сергей Цеков рассказал "Ленте.ру".

"Понятное дело, что они (украинцы - Ред.) могут нацелить даже ракеты собственного производства на территорию России. Но первый залп такой ракеты положит начало краху Украины как государства и повлечет за собой полнейший его развал. Кроме того, надо понимать, что Россия в состоянии обеспечить противоракетную оборону даже против НАТО и США, что уж говорить о стране такого уровня, как Украина", - заявил Цеков.

Сенатор считает, что слова Арестовича о ракетах - это просто пиар, который направлен на повышение его цитируемости в медиа.

Напомним, Алексей Арестович пригрозил российскому президенту Владимиру Путину, что он "доиграется до того, что украинские ракеты будут направлены на Москву в какое-то ближайшее обозримое время".

Также "Страна" подробно разбиралась, что что известно об украинских ракетах, которыми Арестович грозит Москве.