Арестович сравнил Бутусова с Гонгадзе. Фото: Facebook Арестовича

После скандала с опубликованным главредом "Цензор.нет" Юрием Бутусовым видео, на котором он стреляет из гаубицы, советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявил, что журналиста могут убить, чтобы превратить его в сакральную жертву и спровоцировать бунт против президента Владимира Зеленского. 

Об этом Арестович написал в Facebook. 

В своем посте Алексей Арестович осудил Бутусова за перепалку с Зеленским во время пресс-конференции президента

"То, что он уже не вполне адекватен, это было видно на пресс-конференции. Никто в здравом уме не позволит себе так разговаривать с президентом страны. Его очень качественно накачивают психологически", - написал Арестович. 

По его мнению, история с опубликованным видео подтверждает эту теорию. Арестович обвинил Бутусова в том, что тот подставил страну, армию и профессию. Также советник Ермака заявил, что главред "Цензора.нет" нарушил журналистскую этику, сфотографировавшись с оружием, поскольку "он принял сторону и больше не может быть журналистом и освещать события в конфликте". 

Арестович также заявил, что из Бутусова хотят сделать сакральную жертву, чтобы раскачать ситуацию в стране, при этом произойти это, по его мнению, должно в ближайшее время. 

"Ни он, ни многочисленные сочувствующие не видят совершено очевидного - Бутусова заводят как сакральную жертву, уже спланировали его как очередного Гонгадзе. Такими темпами ему остается уже очень недолго- счет пошел на дни, максимум - недели. Его ликвидируют - те, кто его и накачивает. И это, по плану, станет сигналом к началу массовых беспорядков - с искренним возмущением граждан. И все это - на фоне концентрации российских войск на границе. Ясен сценарий?" - написал Арестович. 

Также он заявил, что намерен срочно просить предоставить Юрию Бутусову (которого он назвал "балбесом") государственную охрану.

Арестович заявил, что из Бутусова хотят сделать сакральную жертву. Скриншот поста

Арестович заявил, что из Бутусова хотят сделать сакральную жертву. Скриншот поста

Напомним, "Страна" разбиралась, зачем Бутусов стрелял из гаубицы и как это использует Банковая.

Также мы писали, что ГБР открыло уголовное дело из-за видео стрельбы Бутусова "по Донбассу".

Кроме того, сообщалось, что в ГБР заявили, что уголовное дело возбудили не против Бутусова, а по указанному в его публикации факту

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