После скандала с опубликованным главредом "Цензор.нет" Юрием Бутусовым видео, на котором он стреляет из гаубицы, советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявил, что журналиста могут убить, чтобы превратить его в сакральную жертву и спровоцировать бунт против президента Владимира Зеленского.

Об этом Арестович написал в Facebook.

В своем посте Алексей Арестович осудил Бутусова за перепалку с Зеленским во время пресс-конференции президента.

"То, что он уже не вполне адекватен, это было видно на пресс-конференции. Никто в здравом уме не позволит себе так разговаривать с президентом страны. Его очень качественно накачивают психологически", - написал Арестович.

По его мнению, история с опубликованным видео подтверждает эту теорию. Арестович обвинил Бутусова в том, что тот подставил страну, армию и профессию. Также советник Ермака заявил, что главред "Цензора.нет" нарушил журналистскую этику, сфотографировавшись с оружием, поскольку "он принял сторону и больше не может быть журналистом и освещать события в конфликте".

Арестович также заявил, что из Бутусова хотят сделать сакральную жертву, чтобы раскачать ситуацию в стране, при этом произойти это, по его мнению, должно в ближайшее время.

"Ни он, ни многочисленные сочувствующие не видят совершено очевидного - Бутусова заводят как сакральную жертву, уже спланировали его как очередного Гонгадзе. Такими темпами ему остается уже очень недолго- счет пошел на дни, максимум - недели. Его ликвидируют - те, кто его и накачивает. И это, по плану, станет сигналом к началу массовых беспорядков - с искренним возмущением граждан. И все это - на фоне концентрации российских войск на границе. Ясен сценарий?" - написал Арестович.

Также он заявил, что намерен срочно просить предоставить Юрию Бутусову (которого он назвал "балбесом") государственную охрану.

Напомним, "Страна" разбиралась, зачем Бутусов стрелял из гаубицы и как это использует Банковая.

Также мы писали, что ГБР открыло уголовное дело из-за видео стрельбы Бутусова "по Донбассу".

Кроме того, сообщалось, что в ГБР заявили, что уголовное дело возбудили не против Бутусова, а по указанному в его публикации факту.