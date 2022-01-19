Печерский райсуд Киева в среду, 19 января, вынес решение по поводу меры пресечения подозреваемому в госизмене экс-президенту Петру Порошенко. Его отпустили под личное обязательство.

Также Порошенко обязан:

не выезжать за пределы Киева и Киевской области без разрешения следователя,

сдать загранпаспорта.

"Это самая легкая мера пресечения из всех возможных. Виктору Медведчуку по тому же делу дали домашний арест", - комментирует Telegram-канал "Политика Страны".

Также телеграм-канал прокомментировал это решение суда:

"Для Офиса президента решение суда по мере пресечения для Порошенко - самое худшее из возможных.

1. Личное обязательство - самая легкая мера пресечения. При том, что сам Порошенко до того в течение месяца вытирал ноги об следствие и игнорировал свои процессуальные обязанности как подозреваемый, разъезжая по заграницам. Таким образом, следствие (а в его лице и власть Зеленского) публично опустили.

2. Сказанное выше полностью перебивает возможный информационный эффект от муссирования дела против Порошенко в СМИ с целью его привязки к Медведчуку и Кремлю (на что рассчитывала власть).

3. Власть показала свою политическую слабость, так как не смогла довести дело по принципиальному для неё вопросу до хоть какой-нибудь ограничительной меры против Порошенко. Причины почему это произошло (давление Запада, позиция суда, измена части окружения в лице, например, генпрокурора Венедиктовой, которая от этого дела открестилась) не столь важны. Результат, как говорится, на табло.

4. Власть показала, что она не контролирует судебную систему (что также является мощным звонком для элиты и для всей госвертикали о политической слабости Зеленского).

5. Создаётся прецедент по которому в следующий раз суд может освободить из под домашнего ареста Медведчука, который проходит по тому же делу. А потому непонятно на каком правовом основании против него применена более жёсткая мера пресечения, чем против Порошенко. Хотя Медведчук, в отличие от Порошенко никуда не сбегал).

В общем, для Зеленского очень плохая история в начале нынешнего года больших потрясений. И предвестник, возможно, новых, ещё более чувствительных поражений", - говорится в сообщении.

Напомним, "Страна" в обновляемом материале следит за тем, как Порошенко избирают меру пресечения и что происходит у Печерского суда.

Ранее мы писали, что 20 декабря Петру Порошенко объявили подозрение в государственной измене и содействии терроризму. В это время он уже находился за границей Украины - 17 декабря он покинул страну после попытки сотрудников ГБР вручить ему повестку.

Вернулся в Украину Петр Порошенко в понедельник, 17 января. В этот же день Печерский суд начал избирать ему меру пресечения, однако вердикт так и не огласили, заседание прервали до среды, 19 января. "Страна" подробно рассказывала о том, как Порошенко вернулся в Украину и почему суд так и не смог вынести по нему решение.