Под Печерским судом начались новые столкновения между сторонниками Порошенко и правоохранителями. Применяют слезоточивый газ, среди правоохранителей есть пострадавшие.

Об этом сообщает корреспондент "Страны".

Правоохранители пытались отобрать у сторонников Порошенко бочки, дрова и буржуйки. Они оттесняли участников акции от палаток, которые они установили перед зданием Печерского суда.

Спустя некоторое время правоохранители отошли. Столкновения прекратились. Были изъяты все бочки.

К слову, 17 января никто из правоохранителей не изымал бочки либо дрова у протестующих.

По состоянию на 13:00 под Печерским судом собралось около тысячи человек. По словам организаторов протеста, правоохранители забрали у них бутерброды, бочки, дрова и несколько буржуек.

Участники акции протеста восстанавливают разрушенные палатки, которые пострадали в ходе столкновений с полицейскими. В коробках у них действительно находятся бутерброды. Некоторые из ящиков уже подпорчены мышами.

Сам Порошенко перед судом зашел помолиться в Свято-Михайловский собор ПЦУ.

"Страна" в обновляемом материале следит за тем, как Порошенко сегодня снова избирают меру пресечения.

Напомним, Петр Порошенко вернулся в Украину 17 января. Самолет с Порошенко сел в киевском аэропорту "Жуляны" в 09:10 понедельника. После этого экс-президент отправился в Печерский райсуд, который должен был избрать ему меру пресечения по делу о госизмене.

"Страна" сообщала, что заседание по Порошенко началось с 40-минутным опозданием из-за желания экс-президента поменять суд. В ходатайстве его адвокатам отказали.

Мы писали, что в итоге решение по мере пресечения для Порошенко перенесли на среду, на 14:00.

"Страна" подробно рассказывала, как Порошенко вернулся в Украину и почему суд так и не смог вынести по нему решение.