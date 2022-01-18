По информации источников "Страны" в политической партии "Европейская солидарность", в последние дни генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова выходила на разных представителей этой партии и рассказывала, что она была против объявления подозрения бывшему президенту страны Петру Порошенко. Она считает это беспределом и никак не поддерживает.

Источник в силовых структурах также подтверждает пассивную позицию генпрокурора по вопросу расследования уголовного дела против Порошенко.

"Не исключено, что во-многом из-за подобной позиции генпрокурора дело против Порошенко идёт с таким скрипом", - считает источник.

Также он говорит, что в юридических кругах уже давно ходят слухи о довольно тесных связях Ирины Венедиктовой с одним из близких соратников Порошенко Александром Грановским (о об этих слухах мы уже писали здесь).

Напомним, в понедельник, 17 января, Петр Порошенко прилетел в Украину рейсовым самолетом в 09:10. Он экстренно покинул страну месяц назад после попытки сотрудников ГБР вручить ему повестку. В "Евросолидарности" позже заявили, что Порошенко планово вылетел в Турцию и Польшу, хотя билет был куплен менее чем за два часа до вылета.

Заседание суда по избранию меры пресечения для него (поскольку он является подозреваемым по уголовному делу) было назначено на 11:00, то есть почти впритык после прибытия Порошенко. Следствие требует для него заключения под стражу на время расследования. "Страна" следила за возвращением Порошенко и судом в режиме онлайн.

Впрочем, суд пока вообще не стал избирать для экс-гаранта меру пресечения - а взял перерыв на два дня. Причем это не впервые, когда с Порошенко такое происходит. "Страна" проследила эпопею с возвращением Порошенко.