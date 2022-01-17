Бывший президент Украины Петр Порошенко, оглашение решения по мере пресечения для которого перенесли на среду, 19 января, вышел к своим сторонникам под здание суда и выступил перед собравшимися с видом победителя.

"Слушайте, какие мы с вами крутые! Мы им показали, что мы Украину любим больше всего. Они испугались. Сегодняшний день, 17 января, для этого зеленого неподобства станет началом конца. Сегодня, когда они пытались арестовать пятого президента, что-то пошло не так. Механизм перестал действовать. На сегодня у них пока этот сценарий сорвался. У них пока люди отказываются выполнять их приказы", - торжествующе заявил Порошенко.

В завершение выступления Петр Порошенко добавил, что всех ждет в среду, 19-го января, на этом же месте - под зданием Печерского районного суда.

Напомним, что обвинение просило суд арестовать Порошенко с возможностью внесения залога в миллиард гривен, а также обязать сдать паспорта и носить электронный браслет.

Ранее мы писали, что 20 декабря Порошенко объявили подозрение в государственной измене и содействии терроризму. Он находился за границей, куда срочно выехал 17 декабря после попытки сотрудников ГБР вручить ему повестку. Сегодня экс-президент прилетел в Украину, после чего отправился в суд.

Также "Страна" подробно рассказывала о ходе судебного заседания в обновляемом материале.