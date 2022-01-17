Бывший президент Украины Петр Порошенко начал засыпать во время заседания Киевского Печерского суда, который избирает для него меру пресечения.

На кадрах из зала суда видно, что Порошенко облокотился на собственную руку и закрыл глаза, а его голова опускается все ниже. Судя по всему, бывший президент уснул.

Напомним, сейчас идет заседание суда по избранию меры пресечения для Петра Порошенко, которого подозревают в государственной измене и содействии терроризму. Следствие требует для него заключения под стражу на время расследования.

В зал суда Порошенко отправился прямо из аэропорта "Жуляны", в который он прилетел сегодня утром. За ходом суда "Страна" наблюдает в обновляемом материале.

Также сообщалось, что заседание по Порошенко началось с сорокаминутным опозданием из-за желания экс-президента поменять суд. Порошенко подал ходатайство в Апелляционный суд Киева с целью изменения суда, который будет ему избирать меру пресечения, с Печерского на Шевченковский, но суд ему отказал.

Ранее мы писали, что сторонники Порошенко разгромили автомобиль по пути из аэропорта к Печерскому суду.