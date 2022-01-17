"Стране" стало известно почему Печерский райсуд с 40-минутным опозданием начал заседание по делу экс-президента Петра Порошенко.

Как сообщили нам источники в судебных кругах, ещё неделю назад Порошенко подал ходатайство в Апелляционный суд Киева с целью изменения суда, который будет ему избирать меру пресечения, с Печерского на Шевченковский.

И как раз сегодня, ближе к 12:00, апелляционный суд принял по этому ходатайству решение - отказать Порошенко.

Таким образом сменить подсудность ему не удалось и дело продолжит слушать Печерский райсуд.

Напомним, "Страна" следит за тем, как Порошенко вернулся в Украину и приехал в суд, где его хотят взять под стражу, в обновляемом материале.

Также мы писали, что через 20 минут после начала заседания в суде по Порошенко объявили перерыв на неопределенный срок.

Позже появилась информация, что суд по Порошенко возобновится в 14:00. По словам нардепа от "Евросолидарности" Алексея Гончаренко, перерыв был объявлен для того, чтобы адвокаты Порошенко могли ознакомится с материалами дела, так как у них не было такой возможности перед заседанием.