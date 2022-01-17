Через двадцать минут после начала заседания суд по избранию меры пресечения для экс-президента Украины Петра Порошенко огласил перерыв для изучения защитой материалов дела. Срок перерыва судья при этом не указал.

К журналистам в коридор вышел Алексей Гончаренко, он дал короткий брифинг для СМИ и объяснил, что происходило в зале суда.

По словам Гончаренко, судья объявил перерыв для того, чтобы адвокаты Порошенко могли ознакомится с материалами дела, так как у них не было такой возможности перед заседанием. Суд возобновится в 14.00.

Кроме того он добавил, что Пётр Порошенко пока что остаётся ждать в зале судебных заседаний.

Сам Порошенко отреагировал на перерыв в суде в своем Тelegram-канале. Он написал: "хотели нас напугать, а напугались сами!"

Напомним, в Печерском суде заседание по избранию меры пресечения для обвиняемого в госизмене Петра Порошенко началось с сорокаминутным опозданием. Перед началом заседания Порошенко выступил с обвинениями против "зеленой" власти.

За ходом суда по избранию меры пресечения для бывшего президента Украины "Страна" следит в обновляемом материале.