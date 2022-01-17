Экс-президент Украины Петр Порошенко, который сегодня вернулся в Украину авиарейсом из Варшавы, приехал в Печерский суд, где должно начаться заседание по делу об избрании ему меры пресечения в рамках уголовного дела о госизмене.

Прежде чем войти в здание суда бывший гарант выступил с речью перед собравшимися под Печерским судом.

Суть речи свелась к тому, что его обвиняют в госизмене, хотя он сделал много полезного для страны, а "зеленая" власть - бездельники с вкраплениями "кротов".

"Кто идет против Путина, кто идет против преступников в зеленой власти, кротов, которые сдают операцию "Вагнеру" (имеются в виду вагнеровцы - Ред.), которые уничтожают украинских разведчиков, который издеваются над украинцами", - высказал Порошенко обвинения в адрес действующей власти.

Напомним, "Страна" в обновляемом материале следит за тем, как Порошенко летит в Украину и сразу идет под суд.