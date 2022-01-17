В понедельник, 17 января, во время выступления экс-президента Петра Порошенко под Печерским судом, который сейчас избирает ему меру пресечения, от сцены отвалилась часть металлической конструкции и ударила по голове человека.

Об этом сообщает корреспондент "Страны".

Пока Петр Порошенко обращался к сторонникам с пафосной речью, от сцены отвалилась часть металлической конструкции и ударила по голове мужчину, стоявшего на расстоянии от политика.

Напомним, "Страна" следит за тем, как Порошенко вернулся в Украину и приехал в суд, где его хотят взять под стражу, в обновляемом материале.

Также мы сообщали, что сегодня сторонники Порошенко организовали два митинга. Один ждал его под киевским аэропортом "Жуляны", куда в 09:10 прилетел его самолет из Варшавы.

У аэропорта Порошенко выступил перед собравшимися и направился в Печерский суд, где его также ожидали сторонники. С собой у них плакаты с лозунгами: "Порох - сила, Зе - могила", "Вернём клоуна в цирк", "Я с порохом".

Кроме того, мы писали, что Порошенко приехал под Печерский суд и выступил с обвинениями против "зеленой" власти.