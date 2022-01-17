Нардеп Алексей Гончаренко заявил о том, что судья Печерского районного суда объявил перерыв для того, чтобы адвокаты Порошенко могли ознакомится с материалами дела, так как у них не было такой возможности перед заседанием. Суд возобновится в 14-00.

Об этом сообщает Алесей Гончаренко в Telegram.

"Суд объявил перерыв для ознакомления с материалами дела на неизвестный срок. (...) Суд объявил перерыв до 14:00", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее мы писали о том, что через двадцать минут после начала заседания суд по избранию меры пресечения для экс-президента Украины Петра Порошенко огласил перерыв для изучения защитой материалов дела. Срок перерыва судья иизначально при этом не указал.

Мы также сообщали о том, что в Печерском райсуде началось заседание по избранию меры пресечения пятому президенту Украины Петру Порошенко, который является фигурантом уголовного дела о госизмене. Запланированное на 11:00 заседание началось с опозданием на 40 минут.

Напомним, "Страна" в обновляемом материале следит за тем, как Порошенко прилетел в Украину и сразу пошел под суд.