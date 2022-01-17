Толпа сторонников экс-президента Петра Порошенко разгромила автомобиль около аэропорта "Жуляны". Инцидент произошел утром, в то время, как группа поддержки направлялась из аэропорта к Печерскому суду, где их лидеру избирают меру пресечения по уголовному делу о госизмене.

Как сообщил "Стране" человек, находившийся за рулем автомобиля, толпа сторонников Петра Порошенко шла по проезжей части. Они возмутились тем, что автомобиль также намеревается там проехать и набросились на транспортное средство.

На оказавшемся в распоряжении редакции видео можно рассмотреть, как несколько человек бьют автомобиль. Один из них даже запрыгнул на капот. Также видны его существенные повреждения - разбитое лобовое стекло, оторванное зеркало заднего вида, царапины.

Напомним, "Страна" в онлайн режиме следит за возвращением Порошенко в Украину и за заседание суда об избрании ему меры пресечения.

Ранее "Страна" писала о том, что через 20 минут после начала заседания в суде по Порошенко объявили перерыв на неопределенный срок. Позже выяснилось, что суд возобновится в 14:00.

Также мы сообщали, что в Госпогранслужбе назвали манипуляцией заявление Порошенко, что его пытались не пустить в страну.