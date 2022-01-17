Печерский суд города Киева спустя три часа возобновил заседание по избранию меры пресечения для обвиняемого в государственной измене бывшего президента Украины Петра Порошенко.

Три часа назад, всего через 20 минут после начала заседания суд огласил перерыв для изучения защитой материалов дела. Как объяснил Алексей Гончаренко, у защиты Порошенко до этого не было возможности ознакомится с материалами.

После возобновления суда защита Порошенко повела курс на то, что подозрение и ходатайство по мере пресечения по ряду причин незаконны.

Адвокат Головань заявил, что ходатайство против народного депутата должно быть согласовано генпрокурором. В случае Порошенко этого сделано не было. Поэтому защита настаивает, что рассматривать меру пресечения нельзя.

Порошенко не является подозреваемым еще и потому, что сообщение о подозрении не подписано лично генпрокурором, считает адвокат.

По его мнению, подпись замгенпрокурора Симоненко "незаконна".

Защита говорит и о том, что создание межведомственной следственной группы из ГБР и СБУ, которая занимается "угольным делом", не предусмотрено законом. Поэтому, мол, следствие шло незаконно.

Что касается адвокатов Порошенко, то, несмотря на то, что у него есть свои адвокаты, экс-президенту выделили бесплатного защитника. БЫвшего президента очень возмутил этот факт. Как оказалось, так произошло из-за провокации - Центр правовой помощи принял такое решение после звонка, который якобы поступил от Государственного бюро расследований. Но как выяснилось, из ГБР в Центр никто не звонил.

Напомним, сегодня в Печерском суде проходит заседание по избранию меры пресечения для Петра Порошенко, который проходит как подозреваемый в деле о государственной измене, следствие просит заключить экс-президента под стражу. На суд Порошенко приехал прямо из аэропорта "Жуляны", куда прилетел сегодня утром. За ходом событий "Страна" следит в обновляемом материале.