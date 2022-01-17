Сегодня, 17 января, во время заседания суда Пётр Порошенко возмущался тем, что ему решили выделить государственного бесплатного адвоката, хотя все знают, что у него есть свои адвокаты.

В то же время от источников в центре бесплатной правовой помощи "Стране" стали известны подробности этой истории.

Центр принял решение направить Порошенко адвоката (Богдана Глядика) на основании телефонного звонка, который якобы поступил от Государственного бюро расследований.

Но позже, когда Порошенко начал скандал, выяснилось, что из ГБР никто в Центр правовой помощи не звонил. То есть, судя по всему, имела место провокация.

По данным источников "Страны", ГБР уже обратилось в полицию с просьбой возбудить уголовного производства по данному факту подлога.

Напомним, сегодня в Печерскому суде Киева проходит заседание суда по избранию меры пресечения для подозреваемого в государственной измене экс=президента Украины Петра Порошенко. Заседание началось на сорок минут позже запланированного из-за того, что Порошенко хотел поменять суд, но ему было отказано.

Через двадцать минут после начала заседания суд объявил перерыв.

"Страна" следит за ходом судебного заседания в обновляемом материале.