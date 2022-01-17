Сегодня в Украину вернулся подозреваемый в госизмене Порошенко. "Страна" транслировала это событие в специальном репортаже.

Он прилетел в Киев утренним рейсом из Польши. Уже из Варшавы его сопровождала внушительная свита, но основная масса сторонников ожидала в аэропорту "Жуляны". Там они провели митинг, который потом переехал под Печерский суд Киева.

Порошенко, напомним, подозревают в закупках угля из "ДНР" и "ЛНР" в 2014-2015 годах. Якобы в сговоре с Россией. По тому же делу проходит один из лидеров "Оппозиционной платформы" Виктор Медведчук, экс-министр энергетики Владимир Демчишин и бизнесмен Сергей Кузяра.

Вина конкретно Порошенко, по версии следствия, состоит в том, что он пролоббировал отказ от закупок южноафриканского угля и "искусственно создал условия" для поставок из Донецка и Луганска.

Следствие настаивало на аресте с правом выйти под залог в миллиард гривен. Однако суд пока вообще не стал избирать для экс-гаранта меру пресечения - а взял перерыв на два дня. Причем это не впервые, когда с Порошенко такое происходит.

"Страна" проследила сегодняшнюю эпопею с возвращением Порошенко.

"Поехали, @б твою мать!" Как Порошенко покинул Украину

Петр Порошенко срочно покинул страну 17 декабря, сразу после попытки сотрудников ГБР вручить ему повестку. В повестке говорилось, что его приглашают 20 декабря для вручения подозрения по делу о так называемой "угольной госизмене". Вручение подозрения означало бы, что он переходит в статус подозреваемого.

"Поехали, @б твою мать!" - скомандовал Порошенко водителю, убегая от следователя. Судя по всему он мчал в аэропорт.

И хотя в Евросолидарности позже заявили, что это был плановый вылет в Турцию и Польшу, источники "Страны" в следственных органах сообщили, что авиабилет на имя Порошенко был куплен менее, чем за два часа до вылета и примерно через 15 минут после того, как на сайте "Страны" появилась информация о планах вручить подозрение экс-гаранту.

20 декабря, как и ожидалось, Порошенко объявили подозрение в госизмене и содействии терроризму. Из-за его отсутствия это сделали через письмо по его место работы - то есть в Верховную Раду.

27 декабря глава Евросолидарности в комментарии "5 каналу" заявил, что вернется в Украину в первой половине января и даст ответы на все вопросы.

Тем временем стали говорить, что неявка Порошенко может расцениваться, как уклонение от следствия и суд дал разрешение на его принудительный привод на судебное заседание для избрания меры пресечения. Это означало, что его могли задержать прямо в аэропорту оставить в суд под конвоем. При этом следствие было намерено просить судью арестовать Порошенко с залогом в 1 млрд грн.

6 января суд арестовал все имущество и активы Порошенко. В этот же день он назвал точную дату прибытия - 17 января.

Причем суд по мере пресечения Порошенко был назначен на 11:00 в тот же день, то есть почти впритык после его приезда.

Что касается того, что он делал за границей, то сам Порошенко, не вдаваясь в детали, сообщил, что был "намерен работать в Европе с 10 по 15 января", а в Евросолидарности заявляли, что он проводил важные встречи в Брюсселе.

Встреча в "Жулянах"

Возвращался в Украину Петр Порошенко на авиарейсе компании Wizz Air из Варшавы. Накануне приезда он заявил, что не верит в свой арест и что возвращается в Украину ровно через год после того, как в Россию прилетел Навальный, которого, кстати, потом задержали и посадили.

Перед прилетом у Порошенко объявили мобилизацию для его встречи в аэропорту "Жуляны". Также ходили слухи, что под угрозой увольнения в Киев собираются свезти людей с предприятий Порошенко.

Утром 17 января Порошенко появился в аэропорту Варшавы в сопровождении жены Марины, адвокатов и некоторых нардепов от партии "Европейская Солидарность". Комментировать что либо журналистам он отказался.

Шутил, говорил, что настроение у него "фантастическое", потому что он едет домой.

Зашел с соратниками и супругой в кофейню и не выпускал из рук четки.

Петр и Марина Порошенко

Порошенко с четками

При этом аэропорту Варшавы произошла неприятная история. Депутат от Евросолидарности Михаил Забродский (в недавнем прошлом командующий десантно-штурмовыми войсками Украины) поставил подножку журналисту телеграмм-канала ПАНЧЕНКО Богдану Карабиньошу.

Тот спросил, почему Порошенко выругался на русском языке 17 декабря, когда ему пытались вручить подозрение и он убегал от следователей, после чего Порошенко сказал, что это провокационный вопрос, а Забродский поставил журналисту подножку.

В лоу-косте Петр Алексеевич занял место в первом ряду. При этом первые семь рядов в самолёте были выкуплены его сторонниками. Во время полета депутаты "Европейской солидарности", которые летели с Порошенко, стали в проходе таким образом, что к нему нельзя было подойти. Пропустили главного редактора "Украинской Правды" Севгиль Мусаеву, которая минут 30-40 общалась с ним, записывая интервью.

Даже в туалет, который находился возле Порошенко, сходить другим пассажирам было нельзя

У терминала в "Жулянах" к этому времени собралось несколько сотен ожидающих приезда Порошенко с плакатами "Порох есть. Дадим огня", "Вернём достоинство", "Украине нужен Порох, а не ваЗЕлин", "Киев за Пороха", "Руки геть від Порошенко". Также много наездов было конкретно на Зеленского: "Зебоягуз, Зебрехун, Зенещастя".

Развернулся митинг, на котором говорили о "пятой колонне" и о том, что сторонники Порошенко собираются пойти на Банковую.

К слову, сразу после приземления Порошенко вышел твит посла Британии Мелинды Симмонс с прозрачным призывом сплотиться против "внешнего агрессора", а не выяснять отношения внутри страны. Уже тогда закралось подозрение, что ничего бывшему президенту не будет.

Так и вышло. По крайней мере 17 января.

Задерживать главу "ЕС" в аэропорту никто не стал, хотя на паспортном контроле к нему и подходили следователи ГБР. Они попытались вручить ему повестку в суд, которую он не взял.

После прохождения паспортного контроля в аэропорту, возникла давка, во время которой Порошенко вновь заматерился по-русски: "Вашу мать…" Видимо, перешел на родной язык в момент стресса.

На выходе Порошенко выступил на митинге, где публику уже разогрели Парубий и Турчинов. Он припомнил Зеленскому, как тот "членом играл на рояле" и заявил, что пока он и соратники строили фундамент государственности, Зеленский с Коломойским вытягивали из фундамента кирпичики и строили виллы в Италии.

Также Порошенко заявил, что его собирались задержать в аэропорту, но увидев массовку, "испугались". "Сейчас я двигаю на суд. И там дадим им бой, как Путину в 2014-2015 годах. Всех жду под судом", - закончил спич экс-президент.

Уже перед судом он вновь выступил на митинге, где клеймит "зеленую" власть.

"Они пытаются нас напугать, но в итоге напугались сами. Час назад я пересекал государственную границу в Жулянах, заранее об этом сообщил... Они проверяли, настоящий ли паспорт у Порошенко, и только десятки тысяч людей вынудили их прекратить беззаконие", - заявил экс-президент.

Петр и Марина Порошено на митинге

Пока он доехал до суда в Госпогранслужбе уже успели опровергнуть что Порошенко не хотели пускать в страну.

Суд без конца

В суд по мере пресечения для Порошенко перекочевали его сторонники из Жулян, а также передвижная сцена со звуковой аппаратурой. Там экс-президент выступил тоже. Пока он говорил, кусок железной конструкции оторвался от сцены и ударил по голове стоявшего рядом мужчину.

Потом Порошенко пошел в зал заседаний, а митинг остался внизу. Но гул от него еще долго заглушал судью, адвокатов и прокуроров.

Печерский райсуд заседание начал с опозданием почти на 50 минут. Причиной на то было параллельное заседание другого суда - апелляционного.

Как сообщили "Стране" источники в судебных кругах, ещё неделю назад Порошенко подал ходатайство в Апелляционный суд Киева с целью изменения суда, который будет ему избирать меру пресечения, с Печерского на Шевченковский.

И как раз 17 января, ближе к 12 дня, апелляционный суд принял по этому ходатайству решение - отказать Порошенко.

Таким образом сменить подсудность ему не удалось и дело продолжит слушать Печерский райсуд.

В перерыве заседания Порошенко возмущался тем, что ему решили выделить государственного бесплатного адвоката, хотя все знают, что у него есть свои адвокаты.

В тоже время, от источников в центре бесплатной правовой помощи «Стране» стали известны подробности этой истории.

Центр принял решение направить Порошенко адвоката (Богдана Глядика) на основании телефонного звонка, который якобы поступил от ГБР.

Но позже, когда Порошенко начал скандал, выяснилось, что из ГБР никто в Центр правовой помощи не звонил. То есть, судя по всему, имела место провокация.

По данным источников «Страны», ГБР уже обратилось в полицию с просьбой возбудить уголовного производства по данному факту подлога.

Что касается самого суда, то на нем Порошенко включил режим "обиженного гетмана". Перебивал судью и говорил ему придвинуться к микрофону. Называл прокуроров "неуважаемыми", а их документы и ходатайства - "макулатурой", "бумажками" и "пакостью".

Также он бросил им оскорбление "идиоты" - за якобы попытку не пустить его в страну. И множество раз напомнил, что Путин скоро нападет.

Если же говорить по сути дела, в целом линия защиты адвокатов была следующей:

1. Отсутствие подписи Венедиктовой на ключевых документах по делу против Порошенко: подозрении, а затем ходатайстве о взятии его под стражу.

Порошенко нардеп, и в законе действительно говорится, что любые следственные действия по депутатам санкционирует генеральный прокурор или исполняющий его обязанности.

В день, когда Порошенко подписывали подозрение, Венедиктова была в отпуске, и передала исполнение своих обязанностей на своего зама Алексея Симоненко.

Позиция защиты в том, что Симоненко не мог быть и.о. генпрокурора, поскольку он "простой" зам Венедиктовой. В то же время у нее есть официальный первый заместитель Роман Говда, и подписывать должен был он.

2. Адвокаты говорят о нарушении подследственности. Дела против нардепов могут расследовать только в ГБР и НАБУ. А к делу также подключали СБУ в рамках межведомственной группы.

3. Следствие объединяет отказ от угля из ЮАР, который и затем покупку его в "ДНР" и "ЛНР" - мол, это две части одного плана. Адвокаты говорят, что связь между этими событиями - конспирология, которая никак не доказана в подозрении и материалах дела.

4. Залог миллиард при оплате в "ДНР" и "ЛНР" двух миллионов, ничем не обоснован. Как и требование ареста - поскольку Порошенко вернулся в страну, а не сбежал.

5. Адвокаты Порошенко говорят, что цель этого дела - привязать фамилию их подзащитного к имени Виктора Медведчука для пиар-целей Офиса президента.

"Страна", к слову, много раз об этом уже рассказывала.

Под судом тем временем пульсировал митинг сторонников "гетьмана", который ближе к окончанию заседания вышел из режима ожидания и активизировался.

После того, как прокуроры зачитали ходатайство о взятии под стражу, активисты начали перекрывать входы в Печерский суд. Видимо, на случай, если Порошенко таки решат арестовать и вывезти в СИЗО.

Где-то около 18-ти часов судья, заслушав стороны, удалился в совещательную комнату. Откуда уже не вернулся: примерно через пять часов подошел судебный пристав и заявил, что заседание продолжится 19 января в 14:00.

У "гетьмана" это восприняли как победу, спели песню и завершили митинг на улице очередным выступлением Порошенко в стиле "мы победили".

Почему Порошенко так и не избрали меру пресечения?

Отметим, что на самом деле ситуация в течение дня для Порошенко была не очень хорошей.

Прежде всего, потому, что ему так и не удалось собрать более-менее приличное число народа в сиво поддержку в Киеве.

На пике было всего несколько тысяч человек. Это очень мало, учитывая, что народ собирали по всей стране. А ближе ночи около суда осталось лишь несколько сотен сторонников Порошенко.



И тем более удивительно, что даже в таких условиях, суд не смог вынести какой-либо вердикт, а затянул вопрос еще на пару дней.

К слову, по аналогичной схеме заседания по мере пресечения переносились, когда бывшего президента сделали подозреваемым по "делу Семочко" - контрразведчика, которого Порошенко, по версии следствия, назначил с нарушением закона.

Судья Печерского суда Сергей Вовк летом 2020 года дважды переносил заседание на несколько дней, а потом отпустил экс-президента без вообще какой-либо меры пресечения. Прокуратура просила для него тогда личное обязательство.

Позже "дело Семочко" вообще заглохло, и вот уже более года о нем ничего не слышно. И пока что аналогии очень похожие: снова Порошенко является на суд с передвижным "майданом", и снова ему не могут избрать меру пресечения.

Также судебная система снова крайне осторожно действует в отношении экс-президента.

Но почему вообще пока не могут избрать меры пресечения?

По одной из версий, реальный арест - даже с выходом под залог - в реальности не планировался властями. Ведь это было бы чревато столкновениями в центре Киева и очень бы не понравилось западным посольствам.

То есть к Порошенко хотели, видимо, применить ограничения, аналогичные Медведчуку - какую-то разновидность домашнего ареста. Это один из вариантов.

По второй версии, экс-президента действительно готовились брать под стражу, и поэтому ждали так долго, чтобы осталось меньше народу.

Как бы то ни было, по обоим сценариям что-то пошло не так. По крайней мере ни по одному из них переносить вердикт на среду не имело смысла. Даже если б хотели взять под стражу. Очевидно, что в среду придет под суд не меньше народа, чем там было в понедельник ближе к ночи.

И нельзя исключать, что в данном случае суд по своей инициативе (помимо воли Банковой) решил взять паузу, чтоб оценить и взвесить ситуацию. И это очень негативный момент для власти, которая еще раз продемонстрировала, что не может контролировать ключевые процессы в стране.

В общем, все более-менее большие дела, за которые берется Зе-команда оборачиваются фарсом. Новая попытка сделать Порошенко подозреваемым - из этой же серии.