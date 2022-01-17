На портале Министерства внутренних дел Украины объяснили процесс появления и удаления профайла Петра Порошенко из базы данных розыска.

Об этом сообщает портал МВД Украины в понедельник, 17 января.

"Петр Порошенко был объявлен в розыск по запросу Государственного бюро расследований. Соответствующая информация 14 января была размещена в информационно-поисковой системе во исполнение определения суда и постановления следователей Государственного бюро расследований.

Сегодня, 17 января, оно было удалено. Основанием для внесения сведений в информационно-поисковую систему стали определение Печерского районного суда г. Киева от 24.12.2021 года о задержании подозреваемого и постановление ГСУ ДБР от 24.12.2021 года об объявлении Петра Порошенко в розыск.

По состоянию на 18.00 17 января от инициатора не поступало обращений об отмене объявления лица в розыск, как это предусмотрено действующим законодательством. Впрочем, учитывая, что сегодня Петр Порошенко прибыл на заседание Печерского районного суда г. Киева, информация о его розыске удалена", - говорится в сообщении ведомства.

Напомним, что "Страна" уже писала, что это должно произойти, так как в розыск Порошенко объявили с целью его доставки на судебное заседание по мере пресечения, а он туда пришёл сам. Потому и в розыске его пропал смысл.

Также мы сообщали, что анкета Порошенко появилась в базе розыска МВД. При этом "дату исчезновения" экс-президента обозначили - 24 декабря 2021 года, в тот день, когда судья разрешил его задержать для привода в суд.