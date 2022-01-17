Во время заседания суда Петр Порошенко возмутился тем, что Генеральная прокуратура ссылается на издание "Страна" в материалах дела. Кроме "Страны", Порошенко не понравилось, что в ходатайстве прокуратуры цитируется устав ООН, информация из YouTube и Википедии.

"Выписки из Википедии! Цитаты из YouTube, а в качестве доказательств есть сообщение с сайта "Страна", которое прокуратура считает бесспорным доказательством, которое должно быть приобщено к делу", - сказал Порошенко.

Напомним, сегодня, 17 января Петр Порошенко вернулся в Украину и сразу отправился в Печерский суд Киева, где проходит заседание по избранию для него меры пресечения. Следствие просит о заключении под стражу. За ходом суда "Страна" следит в обновляемом материале.

Также сообщалось, что Порошенко в аэропорту, пробираясь сквозь толпу, вновь заматерился по-русски.

Ранее мы писали, что Порошенко проходит в качество четвертого подозреваемого по так называемому "угольному делу" Виктора Медведчука. 20 декабря бывшему президенту Украины объявили подозрение в государственной измене и содействии терроризму.