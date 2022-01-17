Сегодня, 17 января, в Печерском суде началась процедура по избранию меры пресечения экс-президенту Украины Петру Порошенко, который является фигурантом уголовного дела о госизмене. В период заседания суда журналисты заметили, что интерфейс Apple Watch обвиняемого функционирует на русском языке.

Об этом свидетельствуют фото, сделанные в зале Печерского суда.

Как видно на фото, пульс экс-гаранта на судебном заседании, судя по данным на снимке, составлял 86 ударов в минуту (в спокойном состоянии пульс человек 65-85 ударов в минуту.

Между тем, русский язык прослеживается не только в электронных гаджетах Петра Порошенко, но и в запасе его нецензурного лексикона.

Кроме того, мы также писали о том, как во время заседания суда Пётр Порошенко возмущался тем, что ему решили выделить государственного бесплатного адвоката, хотя все знают, что у него есть свои адвокаты.

Напомним, "Страна" в обновляемом материале следит за тем, как Порошенко прилетел в Украину и сразу пошел под суд.