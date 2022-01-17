Экс-президент Украины Петр Порошенко снова призвал на помощь нецензурную лексику, пытаясь пробраться сквозь топу в аэропорту "Киев", где его встречали соратники, правоохранители и журналисты. Причем выругался бывший глава государства на чистом русском языке.

"Вашу мать… Я к журналистам", - вскричал экс-президент, пытаясь пробраться сквозь толпу.

"В моменты стресса всегда переходишь на родной язык", - прокомментировал ситуацию телеграм-канал "Политика Страны".

Напомним, в минувшем декабре бывший президент Украины Петр Порошенко использовал нецензурную лексику, убегая от следователей ГБР, которые пытались вручить ему повестку по так называемому делу об "угольной госизмене".

"Поехали, @б твою мать!" - отчетливо слышны на видео слова Петра Порошенко, после чего машина увезла его в аэропорт.

Ранее сообщалось о том, что согласно опубликованным записям Деркача, во время своего президентства Петр Порошенко в рабочем кабинете общался с подчиненными исключительно на русском языке и часто матерился.

Также мы писали о том, что Порошенко посоветовал Зеленскому прекратить употреблять наркотики.