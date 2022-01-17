Подозреваемый в государственной измене экс-президент Украины Петр Порошенко, который сегодня вернулся в Украине и сразу отправился на заседание суда, порекомендовал действующему главе государства Владимиру Зеленскому перестать употреблять наркотические вещества.

Об этом Порошенко сказал журналистам в здании суда.

"Я это могу прокомментировать так: (Владимир Зеленский - Ред.) перестаньте принимать наркотики, потому что ваши действия являются абсолютно неадекватными", - сказал он.

Напомним, 17 января Петр Порошенко прилетел в киевский аэропорт "Жуляны", из которого сразу направился в Печерский суд, где проходит заседание по избранию для него меры пресечения. Следствие просит, чтоб экс-президент был заключен под стражу. "Страна" следит за ходом событий в обновляемом материале.

Порошенко проходит в качество подозреваемого по так называемому "угольному делу" Виктора Медведчука. Экс-президента подозревают в государственной измене и содействии терроризму.

Что касается наркотиков и Зеленского, то периодически возникали слухи о том, что президент принимает запрещенные вещества. Их подогрел скандал с участием замглавы МВД Александра Гогилашвили, а по совместительству и мужа помощницы президента. Ка кобстоят дела с наркозависимостью у Зеленского и его окружения подробно разбиралась "Страна".