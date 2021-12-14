Публичные выступления Владимира Зеленского уже давно стали отдельным событием - в первую очередь из-за нетипичного эмоционального поведения.

В политических и медийных кругах всерьёз заговорили про нестабильное состояние президента. А это подпитывает уже давно ходившие слухи о том, что Зеленский регулярно употребляет наркотики.

Интерес к данной теме подогрел также скандал с участием замглавы МВД Александра Гогилашвили, а по совместительству и мужа помощницы президента Владимира Зеленского Марии Левченко.

Ранее "Страна" писала, что чиновник устроил скандал на блок-посту при въезде на Донбасс, видео с его пререканиями и матами в адрес полицейских облетело весь интернет.

Как выяснила "Страна", сам Гогилашвили в свое время был фигурантом уголовного дела по торговле наркотиками. На этом фоне пошли разговоры, что именно он и поставляет зелье Зеленскому, чем и объяснялся его невероятный карьерный взлет: от ранее судимого гражданина России в кресло заместителя главы МВД Украины.

"Страны" решила разобраться, как обстоят дела с наркозависимостью у президента Зеленского и его окружения.

Поставщик двора

То, что Владимир Зеленский употребляет наркотики, его политические противники утверждали еще до выборов. После того как Зеленский стал главой Украины, тема пристрастия президента к наркотикам неоднократно всплывала в различных СМИ. Не раз обвиняли Зеленского в этом открыто.

Например, народный депутат Гео Лерос публиковал на своем канале в Ютубе откровения бывшего бизнес-партнера Зеленского – Геннадия Лазутина, который утверждает, что глава государства и его друзья могут даже различать кокаин по стране изготовления

"Сейчас они уже по запаху разбираются - это колумбийский или коста-риканский", - рассказывал Лазутин.

По информации источников "Страны" в МВД, полиция еще во время предвыборной кампании начала пристально интересоваться употреблением наркотиков Зеленским. К поставленной задаче – задокументировать факты употребления наркотиков будущим президентом и его ближайшими соратниками, были привлечены сотрудники сразу нескольких управлений полиции.

"К документированию фактов поставки и употребления наркотиков Зеленским были привлечены сотрудники из нескольких управлений – наружного наблюдения, по борьбе с незаконным оборотом наркотиков, а также опытные сотрудники бывшего УБОПа, перешедшие в уголовный розыск и департамент стратегических расследований. Разработка была поставлена под гриф секретно. Скорее всего, это направление отрабатывалось для получения компромата на Зеленского и его команду. Результаты были получены быстро - да, факты подтвердились. Но дальнейшего развития не было – все материалы дела, включая фото и видеофиксации, затем ушли наверх и ни в какие уголовные дела или хотя бы публичные разоблачения не вылились", - говорит источник "Страны" в МВД.

Результаты, по словам офицера, не были неожиданными для тех, кто был причастен к операции.

В первую очередь под подозрение попал ближний друг президента и нардеп от "Слуги Народа" Николай Тищенко. Скандальный депутат был хорошо знаком офицерам УБОПа по роду его занятий в конце 90-ых и начале 2000-ых, когда он руководил отдельным звеном в ОПГ Савлохи и носил тогда кличку "Коля Оболонский".

По информации источников "Страны" в МВД и криминальных кругах, Николай Тищенко регулярно снабжает Зеленского и его окружение кокаином, который, в свою очередь, поставляют ему несколько дилеров.

Один из стабильных поставщиков числится в базе МВД под кличкой "Андрос".

"В ходе отработки наружкой было зафиксировано несколько закупок Тищенко кокаина. Кокаин Николай закупал довольно объемными партиями по 100-150 грамм. Эти закупки происходили перед его встречами с Зеленским, накануне праздников и дружеских встреч в загородных резиденциях президента. Скорее всего, это предназначалось для угощения самого Зеленского и его друзей. Судя по агентурной информации, Тищенко ставил условие своим дилерам, чтобы кокаин был неразбавленным. Марихуану Тищенко закупал отдельно, предпочитая элитный сорт травки "Сатива". Сам Николай не увлекается кокаином, но может покурить травку для настроения", — пояснил офицер полиции.

В свою очередь депутат фракции "Слуга народа" Николай Тищенко воспринял вопрос "Страны", правда ли, что он регулярно снабжает президента Зеленского и его окружение кокаином, шуткой или новогодним розыгрышем.

"Это шутка? Я не хочу даже на эту тему разговаривать", — сказал Николай и бросил трубку.

Впрочем, судя по тому, что факты секретной операции полиции были положены под сукно, скорее всего компромат на Зеленского и его наркопоставщиков ждет своего часа в кейсе у того, кто дал приказ на отработку.

На вопрос мог ли поставлять наркотики Зеленскому Гогилашвили еще один источник в полиции этого не исключил.

"Гогилашвили был фигурантом дела по сбыту метадона, которое легло под сукно вскоре после прихода к власти Зеленского", - говорит офицер полиции.

"Снежки" для "слуг"

Как оказалась, в поле зрения полиции попал не только президент Зеленский, но и депутаты его фракции "Слуга народа".

По информации источников "Страны" в МВД, целая группа депутатов от "слуг" употребляет кокаин и давно находится "на карандаше" в правоохранительных органах.

"Если предыдущие созывы "ломались" на алкоголе, то эти наркоманят, причём некоторые не по-детски. Многие из этой фракции хотя бы раз, но пробовали наркотики. Тех, кто курит траву даже не считаем, они уже как святые", - рассказывает на правах анонимности источник в правоохранительных органах, второй год наблюдающий и фиксирующий активное хобби парламентариев.

По его словам, в поле зрения среди тех, кто любит баловаться "снежком" попали более 10 депутатов от президентской фракции.

Он отметил, что депутаты, которые любят нюхнуть очень хорошо скрывают свои "слабости" и научились антидоксировать визуальные последствия кокаиновых вечеринок. Однако не научились шифровать покупку и сам процесс отдыха.

Цепочку любителей нюхнуть депутатов установили по ключевым поставщикам кайфа для политической элиты — люди без профессий, но в ареоле светской жизни - назовём их бизнесмены - Юрий Чернецкий и Александр Демченко.

"Депутаты весьма осторожны, поэтому закупки у посредников делают окольными путями, чтобы не светиться в соцсетях. Многие очень переживают за последствия, поэтому нюхают на частных вечеринках в коттеджных городках закрытого типа", — отметил источник.

Зачастую кокаин передают заказчику в больших бумажных конвертах, камуфлируя покупку под передачу деловых документов.

"Передача "товара" в конвертах — это больше почерк Юры Чернецкого. Со стороны (либо при скрытой съёмке) все выглядит так, будто человек получил на руки документы, большие бумажные конверты. В случае чего, он типа не видел, что ему передали товар в этих конвертах и сможет "спрыгнуть" на политическую провокацию со стороны оппонентов. А Демченко передаёт товар "из рук в руки", к нему покупатели подъезжают под дом. Раньше в клубах передавал, но его походу спугнули сбушники, поэтому за товаром к нему приезжают по адресу", — рассказал источник "Страны".

Примечательно, что для депутатов, желающих получить порцию кайфа скидок никто не делает, наоборот — цену за грамм прилично завышают за лишние хлопоты и повышенный риск с доставкой.

"Кокаин — это наркотик для богатых, в Украине системно покупать качественный кокаин могут только богатые люди. Да, и публичность стоит денег. На рынке грамм кокса стоит от 150$ до 200$. Справедливости ради депутаты берут качественный товар, но их прилично крутят на бабки за дополнительные риски. Тем более, есть с чего крутить, за два с половиной года в парламенте многие изрядно разбогатели", — говорит источник, косвенно подтверждая многочисленные расследования "Страны" о том, что "Слуги народа" системно получают зарплату в конвертах.

Как выяснилось, привлечь по закону кого-то из представителей монобольшинства довольно трудно, несмотря на наличие соответствующих фото и видео доказательств в профильных структурах.

"Работать по "Слугам" полноценно проблематично для полиции, ведь уволенный недавно замглавы МВД Александр Гогилашвили как раз и курировал вопросы связанные с борьбой с наркотиками. А он тесно связан с "95 кварталом" (супруг помощницы Зеленского - Марии Левченко. - Ред.). Так что круг замкнулся. А чтобы кого-то обвинить нужны железные доказательства, передача "документов" таковым не является, но безусловно фото и видео у нас есть, правда, под грифом "секретно". Вряд ли при Зеленском кто-то даст ход этим записям", — считает источник.

Юрист Игорь Черезов в комментарии "Стране" рассказал, что согласно 309 ст. Уголовного кодекса Украины, если гражданин докажет, что кокаин ему нужен для личных нужд, пройдёт принудительное лечение, то освобождается от уголовной ответственности.

"А если будет доказана продажа, то мера отвественности будет зависеть от того, какое количество и какой наркотик, наказание — лишение свободы сроком до восьми лет", — сообщил юрист.

Также он добавил, что факт распространения или употребления наркотиков — подследственность полиции, но, учитывая статус народного депутата подследственность переходит в ГБР из-за субъекта преступления.

"То есть, "факами" и наркотиками занимается ГБР", — рассказал юрист.

"Страна" задала вопрос спикеру парламента Руслану Стефанчуку собирается ли он инициировать публичное или непубличное тестирование народных избранников на содержание в крови наркотических веществ.

По словам Стефанчука, если такое решение будет принято в Верховной Раде, то они будут искать механизмы. А пока, это начало разговора.

"Я себе слабо представляю делать все эти процедуры, чтобы это было предусмотрено законом. Любой гражданин Украины даже, если он не нардеп, пользуется целым перечнем преференций и благ, которые предусмотрены во втором разделе Конституции Украины. В том числе и вопросы с неприкосновенностью", — заявил спикер.

Также он отметил, что негативно относится к любым зависимостям.

"Я считаю, что решения, которые принимаются в стенах парламента должны приниматься на основании понятного, честного и прямого волеизъявления. Для меня это приоритет", — подытожил Руслан Стефанчук.