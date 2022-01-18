После того как в понедельник, 17 января, толпа сторонников экс-президента Петра Порошенко разгромила автомобиль Volkswagen около аэропорта "Жуляны", полиция открыла уголовное дело по статье "хулиганство".

Отметим, что в ходе нападения один человек запрыгнул на капот и бил лобовое стекло, а второй наносил удары по боковому. Также они отбили боковое зеркало и повредили корпус. Как сообщил "Стране" водитель, толпа сторонников Порошенко шла по проезжей части - они возмутились тем, что автомобиль также намеревается там проехать и набросились на транспортное средство.

Как передает "PavlovskyNews" со ссылкой на источники в МВД, Соломенский райотдел открыл дело по статье "хулиганство". Пока никто не задержан. Данная статья предусматривает лишение свободы на срок до 4 лет.

Кроме этого, сегодня киевские правоохранители начали уголовное производство по факту препятствования журналистской деятельности.

"Вчера во время прямого эфира на одном из телеканалов был обнаружен инцидент, где граждане оттеснили с места проведения акции представителя СМИ. Сразу по данному событию руководством столичного главка была инициирована проверка. Собранные сведения по этому факту внесли в Единый реестр досудебных расследований", - говорится в сообщении полиции.

Речь идет о нападении на журналиста канала "НАШ" Тимура Страхова, сообщили на телеканале.

По факту преступления правоохранители возбудили уголовное производство по ч. 1 ст. 171 Уголовного кодекса Украины – препятствование законной профессиональной деятельности журналистов. Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа до пятидесяти тысяч гривен, арест на срок до шести месяцев или ограничение свободы на срок до трех лет.

На данный момент полицейские выясняют все обстоятельства инцидента.

Напомним, "Страна" в онлайн-режиме следила за возвращением Порошенко в Украину и за заседанием суда по избранию ему меры пресечения.

Как позже сообщил секретарь судьи в Печерском районном суде Киева, решение по мере пресечения для бывшего президента Украины и нынешнего лидера "Евросолидарности" Петра Порошенко огласят в среду, 19 января, в 14:00.